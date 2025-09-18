ETV Bharat / sports

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: भारत के हाथ नहीं लगा कोई मेडल, नीरज और सचिन दोनों ने किया निराश

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रों प्रतियोगता में त्रिनिदाद के केशोर्न वाल्कॉट ने 88.16 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया है.

नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 5:41 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गत चैंपियन और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से बाहर हो गए और पदक जीतने में असफल रहे. इसके अलावा पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम भी फाइनल से बाहर हो गए.

फाइनल में नीरज का प्रदर्शन
फाइनल में नीरज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. पहले राउंड में, हरियाणा के नीरज ने 83.65 मीटर का थ्रो किया. दूसरे राउंड में, उन्होंने 84.03 मीटर का थ्रो किया, जो उस दिन उनका सर्वोच्च प्रदर्शन था. तीसरे राउंड में, उन्होंने एक फाउल किया, चौथे राउंड में, वह 82.86 मीटर का थ्रो ही कर पाए, और पांचवें राउंड में, उन्होंने फिर से एक फाउल कर दिया. वो 12 एथलीटों की सूची में आठवें स्थान पर रे है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें स्थान पर रहे.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रों फाइनल का नतीजा
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रों फाइनल का नतीजा (worldathletics website)

सचिन यादव भी मेडल से चूके
भारत को दूसरी उम्मीद सचिन यादव से थी लेकिन वो भी कोई मेडल नहीं जीत सके. उन्होंने 86.27 मीटर दूर भाला फेंककर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन पदक से चूक कर चौथे स्थान पर रहे. त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने 88.16 के साथ स्वर्ण, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 के साथ रजत और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 86.67 के साथ कांस्य पदक जीता.

नीरज चोपड़ा गत विजेता थे
बता दें कि 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गत विजेता थे, उन्होंने दो साल पहले बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर खिताब जीता था. लेकिन इसबार वो उस लय में नहीं दिखे जिस लय में वो पहले दिखा करते थे.

इससे पहले नीरज चोपड़ा ने क्वालीफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में आवश्यक क्वालीफाइंग मार्क हासिल करके फाइनल में जगह बनाई थी. उन्होंने क्वालीफाइंग मार्क 84.50 मीटर को पार करते हुए 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था. जिसके साथ वो लगातार पांचवीं बार पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. इससे पहले चार बार, 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2022 और 2023 विश्व चैंपियनशिप, और 2024 पेरिस ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने पहले ही थ्रो में पहुच गए थे.

ये भी पढ़ें

डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान, जूलियन वेबर बने विनर

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

Last Updated : September 18, 2025 at 6:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2025NEERAJ CHOPRA IN JAVELIN FINALवर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025SACHIN YADAV IN JAVELIN FINALWORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.