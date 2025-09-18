वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: भारत के हाथ नहीं लगा कोई मेडल, नीरज और सचिन दोनों ने किया निराश
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रों प्रतियोगता में त्रिनिदाद के केशोर्न वाल्कॉट ने 88.16 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया है.
हैदराबाद: गत चैंपियन और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से बाहर हो गए और पदक जीतने में असफल रहे. इसके अलावा पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम भी फाइनल से बाहर हो गए.
फाइनल में नीरज का प्रदर्शन
फाइनल में नीरज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. पहले राउंड में, हरियाणा के नीरज ने 83.65 मीटर का थ्रो किया. दूसरे राउंड में, उन्होंने 84.03 मीटर का थ्रो किया, जो उस दिन उनका सर्वोच्च प्रदर्शन था. तीसरे राउंड में, उन्होंने एक फाउल किया, चौथे राउंड में, वह 82.86 मीटर का थ्रो ही कर पाए, और पांचवें राउंड में, उन्होंने फिर से एक फाउल कर दिया. वो 12 एथलीटों की सूची में आठवें स्थान पर रे है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें स्थान पर रहे.
सचिन यादव भी मेडल से चूके
भारत को दूसरी उम्मीद सचिन यादव से थी लेकिन वो भी कोई मेडल नहीं जीत सके. उन्होंने 86.27 मीटर दूर भाला फेंककर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन पदक से चूक कर चौथे स्थान पर रहे. त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने 88.16 के साथ स्वर्ण, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 के साथ रजत और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 86.67 के साथ कांस्य पदक जीता.
नीरज चोपड़ा गत विजेता थे
बता दें कि 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गत विजेता थे, उन्होंने दो साल पहले बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर खिताब जीता था. लेकिन इसबार वो उस लय में नहीं दिखे जिस लय में वो पहले दिखा करते थे.
इससे पहले नीरज चोपड़ा ने क्वालीफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में आवश्यक क्वालीफाइंग मार्क हासिल करके फाइनल में जगह बनाई थी. उन्होंने क्वालीफाइंग मार्क 84.50 मीटर को पार करते हुए 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था. जिसके साथ वो लगातार पांचवीं बार पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. इससे पहले चार बार, 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2022 और 2023 विश्व चैंपियनशिप, और 2024 पेरिस ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने पहले ही थ्रो में पहुच गए थे.