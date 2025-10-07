महिला विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में बने कई रिकॉर्ड, तस्मीन ब्रिट्स ने तोड़ा स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Women's World Cup 2025: दक्षिण अफ्रीका ने महिला विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की.
Published : October 7, 2025 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 के पहले मैच में इंग्लैंड से मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में जीत की राह पकड़ ली है. उन्होंने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को केवल 40.5 ओवर में ही छह विकेट से हरा दिया.
दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ताजमिन ब्रिट्स ने शतक लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई, जबकि सुने लुस ने भी शानदार अर्धशतक लगाया. जबकि नॉनकुलुलेको म्लाबा ने चार विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की. इस मैच में जहां कई रिकॉर्ड बने वहीं कई रिकॉर्ड भी टूटे.
सूजी बेट्स 350 मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर
ये मैच न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सूजी बेट्स का 350 वां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच था. जिसके साथ वो 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया. 2006 में अपने पदार्पण के बाद से, बेट्स ने एकदिवसीय क्रिकेट में 39.30 की औसत से 5896 रन बनाए हैं. जबकि भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 342 इंटरनेशनल मैच साथ दूसरे नंबर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने 341 मैच खेले हैं.
तस्मीन ब्रिट्स ने तोड़ा मंधाना और लैनिंग का रिकॉर्ड
मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज तस्मीन ब्रिट्स ने 101 रनों की शानदार पारी खेली और महिला एकदिवसीय मैच में अपना सातवां शतक बनाया. जो कि सबसे कम पारी (41) में ही यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम था जिन्होंने सात शतक पूरे करने के लिए 44 पारियां लीं.
इसके अलावा, इस साल कैलेंडर वर्ष में तस्मीन ब्रिट्स का ये पांचवां शतक था. जिसके साथ उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत की स्मृति मंधाना के नाम था, जिन्होंने ने 2024 और 2025 में चार-चार शतक लगाया था.
महिला वर्ल्ड कप 2025 अंक तालिका
दक्षिण अफ्रीका अपने खेले गए दो मैचों में से एक में जीत और एक में हार के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. जबकि भारत 4 अंको के साथ सबसे ऊपर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 3 अंको के साथ दूसरे स्थान पर है, क्योंकि उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वहीं बांग्लादेश एक मैच में एक जीत के साथ चौथे स्थान पर है.
बता दें कि टूर्नामेंट राउंड रॉबेन में खेला जा रहा है, जिसका मतलब हर टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी और फिर टॉप की चार टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में आज इंग्लैंड और बांग्लादेश आमने सामने होंगी.