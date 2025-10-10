महिला विश्व कप 2025: मंधाना ने तोड़ा 28 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऋचा घोष ने भी रचा इतिहास
Smriti Mandhana Records: भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका से मैच तो हार गई, लेकिन मंधाना और ऋचा ने बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफल रहीं.
Published : October 10, 2025 at 12:46 PM IST
हैदराबाद: भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म के साथ महिला विश्व कप 2025 में प्रवेश किया. लेकिन टूर्नामेंट में अभी उनका बल्ला खामोश रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप 2025 के अपने तीसरे मैच में भी वो केवल 23 रन ही बना सकीं. जिससे वो टूर्नामेंट में अब तक तीन मैचों में सिर्फ 54 रन बना पाई हैं. इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद मंधाना ने 28 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है.
मंधाना ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड
स्मृति मंधाना ने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतीक रावल के साथ 55 रनों की ओपनिंग साझेदारी के दौरान बनाया. 29 वर्षीय मंधाना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की दिग्गज बेलिंडा क्लार्क का 1997 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.
भारतीय क्रिकेटर ने 17 पारियों में 57.76 की औसत से 982 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक शामिल हैं. टूर्नामेंट में कम से कम पांच मैच बाकी हैं, ऐसे में मंदाना के एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने की संभावना है. इसके अलावा, उनके चार शतकों का आंकड़ा एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा है, जो दक्षिण अफ्रीका की तजमिन ब्रिट्ज से केवल एक शतक पीछे है.
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज
- स्मृति मंधाना, भारत, 982 रन (2025)
- बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया, 970 रन (1997)
- लौरा वॉलवॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका, 882 रन (2022)
- देबी हॉक्ली, न्यूजीलैंड, 880 रन (1997)
ऋचा घोष ने रचा इतिहास
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न केवल पारी को संभाला, बल्कि टीम को एक अच्छा स्कोर बनाने में भी मदद की. जब ऋचा बल्लेबाजी के लिए आईं, तब भारत 102/6 के स्कोर पर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने क्रीज पर रहते हुए टीम को 251/9 तक पहुंचा दिया. 77 गेंदों में 94 रनों की पारी के दौरान, ऋचा ने कई रिकॉर्ड तोड़े. उन्होंने महिला विश्व कप में किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाया. साथ ही, उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में आठवें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा स्कोर किया.
आठवें नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनानें वाली बल्लेबाज
- 94 - ऋचा घोष (भारत) बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम, 2025 विश्व कप
- 84* - नादिन डी क्लार्क (दक्षिण अफ्रीका) बनाम भारत, विशाखापट्टनम, 2025 विश्व कप
- 74 - क्लो ट्रायोन (दक्षिण अफ्रीका) बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2025
- 69 - फातिमा सना (पाकिस्तान) बनाम दक्षिण अफ्रीका, कराची, 2023
INDW vs SAW मैच कैसा रहा?
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऋचा घोष के शानदार 94 रनों की बदौलत 251 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन नादिन डी क्लार्क 84 और लौरा वॉलवॉर्ड 70 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 251 रनों के लक्ष्य को 7 गेंद और 3 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया.