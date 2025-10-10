ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025: मंधाना ने तोड़ा 28 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऋचा घोष ने भी रचा इतिहास

स्मृति मंधाना और ऋचा घोष ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 10, 2025 at 12:46 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म के साथ महिला विश्व कप 2025 में प्रवेश किया. लेकिन टूर्नामेंट में अभी उनका बल्ला खामोश रहा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप 2025 के अपने तीसरे मैच में भी वो केवल 23 रन ही बना सकीं. जिससे वो टूर्नामेंट में अब तक तीन मैचों में सिर्फ 54 रन बना पाई हैं. इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद मंधाना ने 28 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है. मंधाना ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतीक रावल के साथ 55 रनों की ओपनिंग साझेदारी के दौरान बनाया. 29 वर्षीय मंधाना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की दिग्गज बेलिंडा क्लार्क का 1997 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. भारतीय क्रिकेटर ने 17 पारियों में 57.76 की औसत से 982 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक शामिल हैं. टूर्नामेंट में कम से कम पांच मैच बाकी हैं, ऐसे में मंदाना के एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने की संभावना है. इसके अलावा, उनके चार शतकों का आंकड़ा एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा है, जो दक्षिण अफ्रीका की तजमिन ब्रिट्ज से केवल एक शतक पीछे है.