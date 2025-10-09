ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

INDW vs SAW: महिला विश्व कप 2025 के 10वें मैच में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगी.

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्री कौर
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्री कौर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 में आज यानी गुरुवार 9 अक्टूबर को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा. ये मैच विशाखापट्टनम के एडीसीए-वीडीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. यह पहली बार होगा जब दक्षिण अफ्रीका विजाग में महिला वनडे मैच खेलेगी. यह वह शहर है जिसने आखिरी बार 2014 में किसी महिला अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी की थी.

ये दोनों टीमों का टूर्नामेंट में तीसरा मैच है. भारत फिलहाल दो जीत से चार अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका दो मैच में एक जीत और एक हार के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ की और फिर कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्व विजेता इंग्लैंड से 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ की, लेकिन फिर न्यूजीलैंड पर 5 विकेट से जीत हासिल करके वापसी की.

INDW vs SAW वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड
वनडे में भारतीय महिला टीम को दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम पर काफी बढ़त हासिल है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को 20 में जीत और 12 में हार का सामना करना पड़ा. इस हिसाब से भारतीय महिला टीम को आज एक दक्षिण अफ्रीका पर मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी. अगर मैच में मौसम रुकावट नहीं बनता, तो फिर मेजबानों को एक और जीत हासिल करने की उम्मीद है.

INDW vs SAW विशाखापट्टनम की मौसम रिपोर्ट
शहर में दो दिन पहले से बारिश शुरू हो गई है, और कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आज के मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

INDW vs SAW विशाखापट्टनम पिच रिपोर्ट
यह एक ऐसा मैदान है जो शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होता है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिनरों स्पिनरों को मदद मिलनी शुरू होती है. लेकिन फिर भी यहां काफी रन बनते हैं और पहली पारी का औसत स्कोर 230 के आसपास रहता है. कप्तान आमतौर पर यहां लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं.

INDW vs SAW: संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, श्री चरणी, क्रांति गौड़

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

ये भी पढ़ें

महिला विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में बने कई रिकॉर्ड, तस्मीन ब्रिट्स ने तोड़ा स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP 2025INDW VS SAW HEAD TO HEADINDW VS SAW WEATHER REPORTINDW VS SAW PITCH REPORTINDW VS SAW MATCH PREVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.