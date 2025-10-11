महिला विश्व कप 2025: भारतीय खिलाड़ी के विकेट पर जश्न से ICC नाखुश, दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर को लगाई फटकार
Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी.
Published : October 11, 2025 at 1:47 PM IST
दुबई: दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा को गुरुवार (9 अक्टूबर) को विशाखापट्टनम में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत पर अपनी टीम की जीत के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आधिकारिक रूप से फटकार लगाई गई है.
दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर को लगाई फटकार
24 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर म्लाबा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, व्यवहार या हावभाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने से संबंधित है.
यह घटना भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुई जब म्लाबा ने बल्लेबाज हरलीन देओल को आउट किया. विकेट लेने के बाद, जब भारतीय बल्लेबाज मैदान से बाहर जा रही थीं, तो म्लाबा उन्हें अपना एक हाथ हिलाकर बाहर जाने को कहा, जिसको आईसीसी ने खेल भावना के विरुद्ध माना.
एक बयान में आईसीसी ने पुष्टि की म्लाबा ने अपराध स्वीकार कर लिया है और मैच रेफरी द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी. स्पिनर को आधिकारिक फटकार लगाई गई और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया. यह 24 महीने की अवधि में म्लाबा का पहला अपराध है.
म्लाबा ने जीत में अहम भूमिका निभाई
इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रही म्लाबा ने दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई और 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे उनके तीन मैचों में विकेटों की संख्या छह हो गई. भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट के धैर्यपूर्ण 70 रनों के बाद नादिन डी क्लार्क की नाबाद 84 रनों की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला विश्व कप के 10वें मैच में 252 रनों के लक्ष्य को सात गेंद और तीन विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.