महिला विश्व कप 2025: भारत की हार का कौन जिम्मेदार, कप्तान हरमन ने बताई बड़ी वजह

INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम 330 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार गई.

भारतीय महिला टीम 330 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार गई
भारतीय महिला टीम 330 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार गई (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 10:15 AM IST

हैदराबाद: भारतीय महिला टीम सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (80) और प्रतीक रावल (75) द्वारा दिए गए मजबूत मंच का फायदा उठाने में नाकाम रही और रविवार 12 अक्टूबर को महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन विकेट से हार गई.

मंधाना और रावल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत 30 ओवर में 1 विकेट पर 198 रन बना सका. लेकिन इस स्थिति का फायदा उठाने के बजाय, भारत ने 138 रन पर नौ विकेट गंवा दिए, जिसमें 36 रन पर छह विकेट भी शामिल थे. टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर आउट हो गई और अपने पूरे 50 ओवर का उपयोग नहीं कर पाई.

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों पर 142 रनों की शानदार पारी खेली. एलिस पेरी (नाबाद 47) और एश्ले गार्डनर (45) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवरों में 331/7 का स्कोर बनाकर छह गेंद शेष रहते मैच जीत लिया.

कप्तान हरमन ने हारने की बताई बड़ी वजह
रविवार को मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'जिस तरह से हमने शुरुआत की, हम 30-40 रन और जोड़ सकते थे. हमने आखिरी छह ओवरों में रन गंवाए और इसका हमें नुकसान हुआ. मुझे पता था कि यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है, लेकिन आखिरी छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाने का हमें नुकसान हुआ. सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी बदौलत हम 300 रन बना पा रहे हैं.'

हरमन ने कहा कि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज, जिन्होंने पहले तीन मैचों में उनकी मदद की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन दोहराने में नाकाम रहे. भारतीय कप्तान ने कहा, 'आखिरी पांच ओवरों में हमें नुकसान हुआ. पिछले तीन मैचों में हम बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए. हमारे निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली. आज पहले 40 ओवर अच्छे रहे. यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वापसी करते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं.'

भारत की आगे की राह हुई मुश्किल
बता दें कि भारत ने लगातार दो मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से हार कर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए खुद को मुश्किल में डाल लिया है. अब भारत के तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से बचे हैं और उसे टॉप फोर की रेस में बने रहने के लिए कम से कम अपने दो मैच जीतने ही होंगे. भारतीय टीम इस समय चार मैच में दो हार और दो जीत के साथा अंक तालिका में 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है.

