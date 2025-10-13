महिला विश्व कप 2025: भारत की हार का कौन जिम्मेदार, कप्तान हरमन ने बताई बड़ी वजह
INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम 330 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हार गई.
Published : October 13, 2025 at 10:15 AM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला टीम सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (80) और प्रतीक रावल (75) द्वारा दिए गए मजबूत मंच का फायदा उठाने में नाकाम रही और रविवार 12 अक्टूबर को महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन विकेट से हार गई.
मंधाना और रावल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत 30 ओवर में 1 विकेट पर 198 रन बना सका. लेकिन इस स्थिति का फायदा उठाने के बजाय, भारत ने 138 रन पर नौ विकेट गंवा दिए, जिसमें 36 रन पर छह विकेट भी शामिल थे. टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर आउट हो गई और अपने पूरे 50 ओवर का उपयोग नहीं कर पाई.
इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों पर 142 रनों की शानदार पारी खेली. एलिस पेरी (नाबाद 47) और एश्ले गार्डनर (45) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवरों में 331/7 का स्कोर बनाकर छह गेंद शेष रहते मैच जीत लिया.
Australia have a habit of successfully chasing down big totals in ODIs 🫡— ICC (@ICC) October 13, 2025
How to watch #CWC25 ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/cr02f7BCbi
कप्तान हरमन ने हारने की बताई बड़ी वजह
रविवार को मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'जिस तरह से हमने शुरुआत की, हम 30-40 रन और जोड़ सकते थे. हमने आखिरी छह ओवरों में रन गंवाए और इसका हमें नुकसान हुआ. मुझे पता था कि यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है, लेकिन आखिरी छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाने का हमें नुकसान हुआ. सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उनकी बदौलत हम 300 रन बना पा रहे हैं.'
हरमन ने कहा कि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज, जिन्होंने पहले तीन मैचों में उनकी मदद की थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन दोहराने में नाकाम रहे. भारतीय कप्तान ने कहा, 'आखिरी पांच ओवरों में हमें नुकसान हुआ. पिछले तीन मैचों में हम बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए. हमारे निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली. आज पहले 40 ओवर अच्छे रहे. यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वापसी करते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं.'
Captain Alyssa Healy led from the front as Australia pulled off a record chase against India at #CWC25 ✨— ICC (@ICC) October 12, 2025
Watch Highlights 🎥⬇️https://t.co/JY7kRvV1SL
भारत की आगे की राह हुई मुश्किल
बता दें कि भारत ने लगातार दो मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से हार कर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए खुद को मुश्किल में डाल लिया है. अब भारत के तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से बचे हैं और उसे टॉप फोर की रेस में बने रहने के लिए कम से कम अपने दो मैच जीतने ही होंगे. भारतीय टीम इस समय चार मैच में दो हार और दो जीत के साथा अंक तालिका में 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है.