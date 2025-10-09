ETV Bharat / sports

महिला विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के मुंह से छीनी जीत, बनाए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस शानदार जीत ने न केवल ऑस्ट्रेलिया के अपराजित रिकॉर्ड को 17-0 तक पहुंचाया, बल्कि तीन मैचों में से दो जीत और एक बेनतीजा के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर भी पहुंच गया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने 2024 की शुरुआत से अब तक खेले गए 20 वनडे मैचों में से 17 में विपक्षी टीम को ऑल आउट करने में सफल रही

हैदराबाद: बेथ मूनी के शानदार शतक और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कोलंबो में महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान को 107 रनों से हरा दिया.

18 - न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड

17 - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान

17 - ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड

15 - भारत बनाम आयरलैंड

13 - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान

बेथ मूनी और अलाना किंग ने आस्ट्रेलिया को बचाया

एक समय जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 76 पर 7 विकेट था, तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बेथ मूनी ने महिला विश्व कप इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके 114 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली और अलाना किंग (49 गेंदों पर नाबाद 51 रनों) के साथ 9वें किकटे के लिए रिकॉर्ड 106 रनों की साझेदारी करके टीम का कुल स्कोर 221/9 तक पहुंचा दिया. इसके अलावा अलाना किंग की पारी महिला वनडे में 10वें नंबर या उससे नीचे की बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी था.

वनडे में 9वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

106 - अलाना किंग और बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, (कोलंबो 2025 विश्व कप)

77 - ए गार्डनर और के. गार्थ, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, (नॉर्थ सिडनी, 2024)

76 - के. बीम्स और ए. ब्लैकवेल, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, (डर्बी, 2017 विश्व कप)

73 - एल. एस्क्यू और आई. गुहा, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (चेन्नई, 2007)

पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार

222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तान का शीर्ष क्रम किम गार्थ (14 रन पर 3 विकेट) और मेगन शुट्ट (25 रन पर 2 विकेट) द्वारा नई गेंद से डाले गए दबाव में लड़खड़ा गया. इस जोड़ी ने पावरप्ले के अंदर पाकिस्तान के 6/42 रन पर ही स्कोर कर दिया, जिससे मुकाबला लगभग तय हो गया. सिदरा अमीन (35 रन) ही कोई प्रतिरोध कर पाईं. इसके अलावा पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और 36.3 ओवर में 114 रन पर आउट हो गई. इसके साथ उनको 107 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी हार है, जिसकी वजह से उनके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो गए.

ऑस्ट्रेलिया महिला का क्रिकेट पर दबदबा

ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे विश्व कप सबसे ज्यादा सात बार जीता है. ऑस्ट्रेलिया ने 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में यह खिताब जीता है.