कप्तानी जाने के बाद क्या रोहित की सैलरी में होगी कटौती, क्या कहता है BCCI का नियम ?
Rohit Sharma Salary: रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के बाद हिटमैन अब बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.
Published : October 9, 2025 at 5:22 PM IST
Rohit Sharma Salary: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशन को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. हालांकि, हाल ही में BCCI ने रोहित शर्मा को बड़ा झटका देते हुए एक अहम फैसला लिया और उनकी जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बना दिया.
टीम इंडिया नए कप्तान गिल की अगुवाई में 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. लेकिन अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कप्तानी गंवाने के बाद रोहित शर्मा की BCCI से मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी? हम इस स्टोरी में फैंस के इसी सवाल का जवाब देंगे.
रोहित की सैलरी कितनी है?
BCCI केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल खिलाड़ियों को ग्रेड सिस्टम के हिसाब से भुगतान करता है. खिलाड़ियों को ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में बांटा गया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि BCCI अनुबंध में शामिल खिलाड़ी कप्तान है या उप-कप्तान. फिलहाल, रोहित शर्मा ग्रेड A+ श्रेणी में हैं.
BCCI इस सूची में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये का वेतन देता है. कप्तानी गंवाने के बाद भी रोहित ग्रेड A+ श्रेणी में ही रहेंगे. इसलिए रोहित शर्मा के वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा. फिलहाल, रोहित शर्मा के साथ, टीम इंडिया के खिलाड़ियों में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा BCCI की ग्रेड A+ सूची में हैं. इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये का वेतन मिलता है.
गिल की सैलरी कितनी है?
टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल BCCI की 2024-25 केंद्रीय अनुबंध सूची में ग्रेड A में हैं. इसके साथ, BCCI उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये का वेतन देगा. वहीं, ग्रेड A+ खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये, ग्रेड A खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये और ग्रेड B क्रिकेटरों को 3 करोड़ रुपये का वेतन मिलता है. ग्रेड सी के खिलाड़ियों को प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये मिलते हैं.
गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी
बीसीसीआई ने वनडे कप्तानी की ज़िम्मेदारी शुभमन गिल को सौंप दी है, जिन्होंने इसी साल भारत के टेस्ट कप्तान का पद संभाला था. मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए गिल को सीमित ओवरों के क्रिकेट की भी कमान सौंपी गई है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी. गिल इस सीरीज से बतौर वनडे कप्तान अपने सफर की शुरुआत करेंगे. पिछले साल टी20 और टेस्ट को अलविदा कहने वाले रोहित फिलहाल वनडे में खेल रहे हैं. वह पहले टीम इंडिया के वनडे कप्तान रह चुके हैं। हालांकि, रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से ही नियमित खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरेंगे.
ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम:
शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, सिराज, अर्शदीप, परिधि कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल
ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम:
सूर्यकुमार (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.