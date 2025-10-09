ETV Bharat / sports

कप्तानी जाने के बाद क्या रोहित की सैलरी में होगी कटौती, क्या कहता है BCCI का नियम ?

Rohit Sharma Salary: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशन को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. हालांकि, हाल ही में BCCI ने रोहित शर्मा को बड़ा झटका देते हुए एक अहम फैसला लिया और उनकी जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बना दिया.

टीम इंडिया नए कप्तान गिल की अगुवाई में 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. लेकिन अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कप्तानी गंवाने के बाद रोहित शर्मा की BCCI से मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी? हम इस स्टोरी में फैंस के इसी सवाल का जवाब देंगे.

रोहित की सैलरी कितनी है?

BCCI केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल खिलाड़ियों को ग्रेड सिस्टम के हिसाब से भुगतान करता है. खिलाड़ियों को ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में बांटा गया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि BCCI अनुबंध में शामिल खिलाड़ी कप्तान है या उप-कप्तान. फिलहाल, रोहित शर्मा ग्रेड A+ श्रेणी में हैं.

BCCI इस सूची में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये का वेतन देता है. कप्तानी गंवाने के बाद भी रोहित ग्रेड A+ श्रेणी में ही रहेंगे. इसलिए रोहित शर्मा के वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा. फिलहाल, रोहित शर्मा के साथ, टीम इंडिया के खिलाड़ियों में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा BCCI की ग्रेड A+ सूची में हैं. इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये का वेतन मिलता है.

गिल की सैलरी कितनी है?

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल BCCI की 2024-25 केंद्रीय अनुबंध सूची में ग्रेड A में हैं. इसके साथ, BCCI उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये का वेतन देगा. वहीं, ग्रेड A+ खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये, ग्रेड A खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये और ग्रेड B क्रिकेटरों को 3 करोड़ रुपये का वेतन मिलता है. ग्रेड सी के खिलाड़ियों को प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये मिलते हैं.