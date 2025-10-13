ETV Bharat / sports

हो गया खुलासा! रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप 2027?

रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर भारतीय दिग्गज ने बड़ा बयान दिया है.

Rohit Sharma, Virat Kohli and Gautam Gambhir
रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 8:11 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 8:45 PM IST

हैदराबाद : आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के अगले संस्करण का आयोजन 2027 में किया जाएगा लेकिन उससे पहले हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि, रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए इस टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं. अब रोहित और कोहली के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के सवाल पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है.

रोहित-कोहली पर शास्त्री का बड़ा बयान
रवि शास्त्री ने एक इवेंट में बात करते हुए कहा कि, 'वो यहां (ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में) इसलिए हैं क्योंकि वो टीम संयोजन का हिस्सा है. उनकी फिटनेस, भूख और फॉर्म पर आगे की चीजें निर्भर करती हैं. मुझे लगता है कि इस सीरीज में देखना जरूरी होगा कि वो कैसा खेलते हैं. इस सीरीज के बाद उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर वो अपने भविष्य का फैसला करेंगे'.

शास्त्री ने इसी जवाब को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ (जो मार्च में वनडे से संन्यास ले चुके हैं) के साथ भी ऐसा ही हुआ. उस उम्र में आपको खेल का मजा लेना चाहिए लेकिन भूख भी बनी रहनी चाहिए. जब बड़े मैचों की बात आती है तो अनुभव बहुत काम आता है. जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि बड़े खिलाड़ी ही टीम को आगे ले जाते हैं'.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)

आपको बता दें कि भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. अब वो सिर्फ टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. इस वनडे सीरीज में उनके आने वाले भविष्य और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का फैसला हो सकता है.

रोहित और कोहली का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन
रोहित शर्मा ने भारत के लिए 273 मैचों की 265 पारियों में 32 शतक और 58 अर्धशतकों के साथ 48.8 की औसत और 92.8 की स्ट्राइक रेट के साथ 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 264 रहा है, जबकि उनके बल्ले से 1045 चौके और 344 छक्के निकले हैं.

विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए 302 वनडे मैचों की 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक भी निकले हैं. उनकी उच्चतम पारी 183 रनों की रही है. उनका वनडे में औसत 57.9 और स्ट्राइक रेट 93.3 है. वो इस फॉर्मेट में 1325 चौके और 152 छक्के भी लगा चुके हैं.

