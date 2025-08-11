ETV Bharat / sports

WI vs PAK: वेस्टइंडीज 6 साल बाद पाकिस्तान को हराने में कामयाब, सीरीज 1-1 से बराबर, तीसरा मैच बना डिसाईडर - WI VS PAK 2ND ODI

WI vs PAK 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.

वेस्टइंडीज 6 साल बाद पाकिस्तान को हराने में कामयाब
वेस्टइंडीज 6 साल बाद पाकिस्तान को हराने में कामयाब (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 11:43 AM IST

हैदराबाद: रोस्टन चेज के हरफनमौला प्रदर्शन और शेरफेन रदरफोर्ड की तेज पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में पांच विकेट हरा दिया. पहले मैच में मेजबान को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. तीन मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है. इस वजह से सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा. खास बात ये है कि कैरेबियाई टीम छह साल बाद पाकिस्तान को वनडे में हराने में कामयाब हुआ.

वेस्टइंडीज ने छह साल बाद वनडे में पाकिस्तान को हराया
कैरेबियाई टीम ने आखिरी बार 2019 विश्व कप में सरफराज अहमद की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से हराया था. इसके बाद, दोनों देशों ने 2022 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसमें पाकिस्तान ने विपक्षी टीम पर क्लीन स्वीप किया. अब, सीरीज का पहला मैच हारने के बाद, वेस्टइंडीज ने मेहमान टीम पर आसान जीत के साथ वापसी की.

WI vs PAK 2nd ODI
वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया (AFP PHOTO)
चेज और रदरफोर्ड ने जीत में अहम भूमिका निभाई
बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में 35 ओवरों में 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोस्टन चेज ने 47 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली. जबकि रदरफोर्ड ने 33 गेंदों में 45 रन बनाकर पारी को गति प्रदान की और वेस्टइंडीज ने पांच गेंद शेष रहते मैच जीत लिया.

इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. सलामी बल्लेबाज साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पावरप्ले में बाउंड्री लगाई, लेकिन बीच में कई डॉट बॉल भी रहीं. पाकिस्तान नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा, और इसलिए रन बनाना उनके लिए एक समस्या बन गया. टीम 37 ओवरों में केवल 171/7 रन ही बना पाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले चार ओवरों में ही सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग (1) और एविन लुईस (7) के विकेट गंवा दिए. हालांकि, शाई होप (32), रदरफोर्ड (45) और चेज (नाबाद 49) ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई. चेज को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जिससे टीम पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में सफल रही.

ये भी पढे़ं: पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हराया, हसन नवाज की डेब्यू मैच में फिफ्टी, बाबर-रिजावान ने बनाए इतने रन

