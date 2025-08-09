WI vs PAK 1st ODI: पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज के 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1- 0 की बढ़त बना ली है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 49 ओवर में 280 रनों पर सिमट गई. जवाब में पाकिस्तान ने 281 रनों के लक्ष्य को 48.5 और में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. सीरीज का दूसरा मैच 10 अगस्त को खेला जाएगा.

हसन नवाज का वनडे में डेब्यू

इस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज ने वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ पदार्पण किया. इस अवसर पर पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने हसन नवाज को उनकी डेब्यू कैप प्रदान की, साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने हसन नवाज के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की.

डेब्यू मैच में हसन नवाज की शानदार बल्लेबाजी

पाकिस्तान की ओर से साइम अयूब ने 5, अब्दुल्ला शफीक ने 29, बाबर आजम ने 47, सलमान आगा ने 23 और मोहम्मद रिजवान ने 53 रनों की पारी खेली. जबकि पाकिस्तान के लिए वनडे में अपना मैच खेल रहे हसन नवाज ने 54 गेंदों पर नाबाद 63 रनों शानादर मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे. दूसरी तरफ उनके साथी खिलाड़ी हुसैन तलत 37 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे. हसन नवाज की शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

मुश्किल समय में नवाज की बेहतरीन बल्लेबाजी

बड़ी बात ये है कि हसन नवाज (Hassan Nawaz) उस समय बल्लेबाज करने आए थे जब पाकिस्तान ने 180 के स्कोर पर ही अपने 5 विकेट खो दिए थे और उसे जीत के लिए अभी भी 101 रनों की जरूरत थी. इस मुश्किल समय में प्रेशर को हैंडल करना एक डेब्युटेंट के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस स्थिति में भी हसन नवाज ने जिस खेल का प्रदर्शन किया वो कमाल का था और दूसरी तरफ हुसैन तलत ने भी उनका बखूबी साथ दिया. दोनों के बीच छठें विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी हुई.

पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हराया (AP PHOTO)

WI vs PAK 2025 पहला वनडे मैच

इससे पहले, पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. जिसके बाद एविन लुईस, शाई होप और रोस्टन चेज के अर्धशतकों की बदौलत घरेलू टीम 280 रनों पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने चार, नसीम शाह ने तीन, जबकि साइम अयूब, सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम ने एक-एक विकेट लिया. फिर 281 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 49 ओवर में 5 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

अवॉर्ड जीतने के बाद हसन नवाज ने क्या कहा?

हसन नवाज ने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद कहा कि अपने डेब्यू मैच में ऐसी पारी खेलकर सच में बहुत खुश हूं. आगे भी ऐसी ही खेलने की और अपने देश को मैच जिताने की कोशिश करूंगा. उन्होंने तलत के साथ शानदार 100 रनों की साझेदारी के बारे में कहा कि हमारी योजना ये थी कि हुसैन तलत स्पिन को निशाना बनाए और मैं तेज गेंदबाजी को, जोकि हमारे लिए कारगर रही.

हसन नवाज कौन हैं? (Who is Hassan Nawaz)

हसन नवाज पाकिस्तान के एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं. उनका जन्म 2002 में पंजाब के लय्याह शहर में हुआ. हसन नवाज एक बेहद आधुनिक, शीर्ष क्रम के राइट हैंड बल्लेबाज हैं. नवाज टेप-बॉल क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, लेकिन बेहतर अवसरों की तलाश में इस्लामाबाद आने के बाद ही उनकी प्रतिभा एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभरी.

अंडर-19 टीम में आने से पहले उन्होंने लकी स्टार क्रिकेट क्लब के लिए खेला। हालांकि उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2022 कश्मीर प्रीमियर लीग में उन्हें मीरपुर रॉयल्स के लिए चुना गया. यहीं पर उन्होंने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों, शोएब मलिक (उनके शुरुआती हीरो) और इमाद वसीम के साथ खेलते हुए अपनी चमक दिखाई.

हसन नवाज की 2023 में पीएसएल में एंट्री हुई लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए. चोट ने उनके करियर की तेजी रोक दी. लेकिन 2024 में वह पूरी तरह से फिट होकर लौटे और लगातार रन बनाए. 2025 में उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए 12 मैच में 57 की औसत से 399 रन बनाए.

नवाज का अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि वो अपने पहले दो टी20 आई मैचों में शून्य पर आउट हो गए थे. लेकिन तीसरे ही टी20 मैच में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे तेज टी20I शतक जड़कर अपनी क्षमता का संकेत दिया था.

पहले वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: मुहम्मद रिजवान (कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: शाई होप (कप्तान), ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, केसी कार्टी, शरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, जेद्दा ब्लेड्स, समर जोसेफ और जैडेन सेल्स.