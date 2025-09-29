ETV Bharat / sports

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

भारत माता की जय का नारा भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा था कि विजेता ट्रॉफी कौन प्रदान करेगा और एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करना चाहती. नकवी के मंच पर आते ही भारतीय प्रशंसकों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए. जब ​​नकवी मंच पर आए तो उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी और अगर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी. नकवी इंतजार कर रहे थे कि अचानक आयोजकों में से कोई व्यक्ति ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम में ले गया. पुरस्कार वितरण समारोह में साइमन ने कहा, 'मुझे एशियाई क्रिकेट परिषद ने सूचित किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगी'.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने 2025 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. जीत के बाद भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तानी कप्तान से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे. इसके कारण मैच के बाद के पुरस्कार वितरण समारोह में काफी देरी हुई.

बीसीसीआई ने ट्रॉफी स्वीकार न करने का कारण स्पष्ट किया

भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी स्वीकार न करने के बारे में समाचार एजेंसी एनएआई से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला किया है. हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, एशिया कप 2025 की ट्रॉफी स्वीकार न करने का फैसला किया है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे. इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे. आईसीसी सम्मेलन नवंबर में दुबई में है. अगले सम्मेलन में हम एसीसी अध्यक्ष के कार्यों का बहुत गंभीर और कड़ा विरोध करेंगे'.

नकवी के व्यवहार की निंदा करेंगे

देवजीत सैकिया ने आगे कहा, 'भारत एक देश के साथ युद्ध में है और हम उस देश के नेता को ट्रॉफी सौंपना चाहते थे. हम उस व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के साथ युद्ध में है. इसलिए, हमने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नेता अपने देश को दी गई ट्रॉफी और पदक अपने होटल के कमरे में ले जाएगा. यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है और हमें उम्मीद है. हम आज के पुरस्कार समारोह में उस नेता के व्यवहार की कड़ी निंदा करेंगे'.

टीम इंडिया की जीत

2025 टी20 एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए. साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 84 रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दी. हालांकि उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम सिर्फ 146 रनों पर आउट हो गई. पाकिस्तान ने अपने आखिरी नौ विकेट 33 रन पर गंवा दिए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिए. जवाब में तिलक वर्मा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई. उन्होंने 53 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 69 रन बनाए. शिवम दुबे ने भी 22 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 33 रन बनाए.