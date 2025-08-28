बेंगलुरु: दलीप ट्रॉफी क्वार्टर 2025-26 सीजन का ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल गुरुवार 28 अगस्त से बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हो चुका है. जिसमें ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन आमने सामने हैं.
गिल क्यों हुए बाहर?
नार्थ जोन की टीम के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल से पहले मैच में कप्तानी करने की उम्मीद थी, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा. 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले उनके इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है.
North Zone - Playing XI #NZvEZ #DuleepTrophy #QF1 pic.twitter.com/w35n75ofxh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 28, 2025
गिल की अनुपस्थिति में, हरियाणा के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अंकित कुमार ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली, जबकि सर्विसेज के बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला ने उनकी जगह अंतिम एकादश में जगह बनाई. नार्थ जोन की टीम में एशिया कप के लिए जाने वाले दो अन्य खिलाड़ी - हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह - भी शामिल हैं.
ध्रुव जुरेल के बाहर होने का कारण
सेंट्रल जोन के खेमे को एक और झटका लगा, जहां उनके नियुक्त कप्तान, विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, कमर में दर्द की शिकायत के बाद नॉर्थ ईस्ट जोंन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए. रजत पाटीदार, जिन्हें पहले उप-कप्तान बनाया गया था, अब टीम की कमान संभाल रहे हैं. सेंट्रल जोन की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज खलील अहमद और दीपक चाहर के साथ-साथ बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल हैं.
Central Zone - Playing XI #CZvNEZ #DuleepTrophy #QF2 pic.twitter.com/E4MiJ9DZCb— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 28, 2025
अभिमन्यु ईश्वरन भी हुए बाहर
ईस्ट जोन को भी झटका लगा जब नियमित कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन बुखार के कारण मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह, ऑलराउंडर रियान पराग टूर्नामेंट के पहले मैच में टीम की कप्तानी कर रहे हैं.
East Zone - Playing XI #NZvEZ #DuleepTrophy #QF1 pic.twitter.com/vlV0xMe7fX— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 28, 2025
गिल का इंग्लैंड में प्रदर्शन
गिल घरेलू सीजन में शानदार फ़ॉर्म में हैं, उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ में भारत की कप्तानी की थी, जहाँ उन्होंने पाँच मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए थे। उन्हें आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है. दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल 4 सितंबर से और फाइनल 11 सितंबर से एक ही स्थान पर होंगे.
North East Zone - Playing XI #CZvNEZ #DuleepTrophy #QF2 pic.twitter.com/CGEOQdlxgK— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 28, 2025