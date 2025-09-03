नई दिल्ली: क्रिकेट का फैंस के बीच अपना एक विशेष स्थान है. हर युग में क्रिकेट बदलता रहा है. टेस्ट, वनडे और टी20 से बढ़कर वर्तमान में क्रिकेट टी10 तक पहुंच गया है. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में रुचि कम करने के लिए वनडे क्रिकेट की शुरुआत की गई थी.

इसके बाद प्रशंसकों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू की गईं. हालांकि भारत सहित कई टीमों ने शुरुआत में इस प्रारूप को नजरअंदाज किया लेकिन 2007 में हुए टी20 विश्व कप ने सबका मन बदल दिया. उसके बाद 2008 में भारत में शुरू हुआ आईपीएल टी20 क्रिकेट ने अब जबरदस्त टूर्नामेंट बन चुका है.

इसका मुख्य कारण खिलाड़ियों का आक्रामक खेल और सोचने का नजरिया हैं. वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की इसमें बड़ी भूमिका है. विशेष रूप से क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है. क्योंकि क्रिस गेल के अलावा इस प्रारूप को कैसे अपनाया जाए, यह दिखाने के लिए कोई और उदाहरण नहीं है. इस खेल में केवल तीन खिलाड़ी ही 14,000 रन पाए हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.

1 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

क्रिस गेल टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं. उन्होंने न केवल आईपीएल में बल्कि दुनिया भर की टी20 लीगों में भी प्रशंसकों के बीच अपनी पहचान बनाई है. खासकर, आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए 175 रन टी20 क्रिकेट के इतिहास के अजेय रिकॉर्डों में से एक हैं.

क्रिस गेल (IANS)

छक्के लगाने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले गेल ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इसके अलावा क्रिस गेल ने अब तक 463 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 22 शतकों और 88 अर्धशतकों की मदद से 14,562 रन बना चुके हैं. उन्होंने इस दौरान 1,132 छक्के और 1,056 चौके लगाए हैं.

2 - कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)

इस लिस्ट में अगला नाम वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड का है. इसके साथ ही वो इस लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र मध्यक्रम बल्लेबाज हैं. अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से कई बार सनसनी मचाने वाले कीरोन पोलार्ड ने उन ऊंचाइयों को छूकर सबको हैरान कर दिया है, जिन तक कई शीर्ष क्रम के बल्लेबाज भी नहीं पहुंच पाते हैं.

कायरन पोलार्ड (IANS)

कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक 714 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें एक शतक और 65 अर्धशतकों की मदद से 14,077 रन बनाए हैं. इसमें 879 चौके और 950 छक्के शामिल हैं. उन्होंने न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 332 विकेट लिए हैं. इसके साथ ही वो टी20 क्रिकेट में 14,000 रन और 300 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं.

3 - एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड)

एलेक्स हेल्स टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले तीसरे और एकमात्र इंग्लिश खिलाड़ी हैं. अन्य दो की तरह दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने वाले एलेक्स हेल्स भी इस अनोखी उपलब्धि की लिस्ट में शामिल होने से हैरान नहीं हैं. उन्होंने 25 टी20 टीमों के लिए कुल 510 मैच खेले हैं.

एलेक्स हेल्स (IANS)

इसमें उन्होंने 14,031 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 89 अर्धशतक शामिल हैं. उनके नाम 1,528 चौके और 577 छक्के शामिल हैं. इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 75 मैच खेल चुके एलेक्स हेल्स ने एक शतक और 12 अर्धशतकों की मदद से 2,074 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि 2022 में इंग्लैंड के टी20 विश्व कप जीतने में उनकी अहम भूमिका रही थी.

अगला खिलाड़ी कौन?

हालांकि अभी तक केवल तीन खिलाड़ी ही यह मुकाम हासिल कर पाए हैं, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई हैं कि भविष्य में कई खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचेंगे. क्योंकि इस समय दुनिया भर में विभिन्न टी20 लीग आयोजित हो रही हैं और कई राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड टी20 क्रिकेट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. इस वजह से इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में टी20 क्रिकेट एक नए मुकाम पर पहुंचेगा. लेकिन देखना यह होगा कि इसमें अलग नाम कौन से खिलाड़ी का होगा.