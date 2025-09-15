ETV Bharat / sports

गौतम गंभीर ने चली चाल! जगहंसाई पर बौखलाया पाकिस्तान, जानिए किसने बनाया हाथ न मिलाने का प्लान?

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से इनकार करने का विचार मुख्य कोच गंभीर का था, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना किया था और साथ ही अपने चिर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से बचने को कहा था.

इसके बाद क्रिकेट के मैदान पर पूरे विश्व में और एशिया में पाकिस्तान की मजकर बेइज्जती हो रही है.भारतीय टीम के दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की योजना किसकी थी. इस योजना को कैसे अंजाम दिया गया. आइए इसके बारे में आपको बताते हैं.

हैदराबाद : एशिया कप 2025 में बीते रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेला गया. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से रौंद दिया. सूर्यकुमार यादव ने विजयी छक्का लगाकर पाकिस्तान को धूल चटाई. इसके बाद भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया से दूर रहने और मीडिया में मैच के बारे में चल रही सभी चर्चाओं को नजरअंदाज करने की सलाह दी थी. इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को बताया कि उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सिर्फ मैच खेलना है.

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से नहीं मिलाया हाथ (IANS)

आपको बता दें कि साल 2025 की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस मैच का बहिष्कार करने की मांगों की बाढ़ आ गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि आलोचकों ने तो भारतीय खिलाड़ियों को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए देशद्रोही तक कह दिया था.

गंभीर ने सीधे शब्दों में बोली बड़ी बात

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर ने टीम से कहा था, 'सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं, शोर-शराबा पढ़ना बंद करें. आपका काम भारत के लिए खेलना है. पहलगाम में जो हुआ उसे मत भूलना. हाथ मत मिलाओ, बातचीत मत करो. बस मैदान पर जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और भारत के लिए जीत हासिल करो'.

खिलाड़ियों ने गंभीर के सुझाव का पालन किया और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस से पहले और बाद में अपने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद मैच जीतने पर भारत के खिलाड़ी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और मुख्य कोच माइक हेसन बाद में भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए लेकिन कोई भी खिलाड़ी उनका अभिवादन करने के लिए आगे नहीं आया.