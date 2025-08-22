सोनीपत: 19 साल की तपस्या गहलावत ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को 5-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया. इस जीत के साथ तपस्या ने ना केवल विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, बल्कि भारतीय कुश्ती में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं. आइए, जानते हैं कौन हैं तपस्या गहलावत, कहां से शुरू हुआ उनका सफर, और उनकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं.

झज्जर के खानपुर गांव में हुआ जन्म: तपस्या गहलावत का जन्म हरियाणा के झज्जर के गांव खानपुर कलां गांव में हुआ. हरियाणा पहले ही बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और गीता फोगाट जैसे विश्वस्तरीय पहलवानों को दे चुका है. अब तपस्या जैसे नए सितारे बुलंदी पर हैं. तपस्या का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां खेल और मेहनत की संस्कृति शुरू से ही उनके जीवन का हिस्सा रही. छोटी उम्र से ही तपस्या में कुश्ती के प्रति जुनून दिखाई देने लगा था, और उनके परिवार ने इस जुनून को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित किया.

कुश्ती करियर की शुरुआत: तपस्या ने कुश्ती की शुरुआत अपने गांव के स्थानीय अखाड़े से की, जहां उन्होंने पारंपरिक मिट्टी के दंगल में अपने कौशल को निखारा. उनके कोच और परिवार ने उनकी प्रतिभा को जल्दी पहचान लिया और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया. तपस्या ने अपनी किशोरावस्था में ही कुश्ती की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थीं. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्द ही जूनियर स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका दिया.

तपस्या गहलावत की ट्रेनिंग: तपस्या ने शुरुआती ट्रेनिंग में कठिन शारीरिक व्यायाम, तकनीकी कौशल और मानसिक दृढ़ता पर जोर दिया. हरियाणा के अखाड़ों में सुबह-शाम की कड़ी प्रैक्टिस और पौष्टिक आहार ने उनकी ताकत और तकनीक को और मजबूत किया. उनके कोच ने बताया कि तपस्या की सबसे बड़ी खासियत उनकी अनुशासित जीवनशैली और कभी हार ना मानने वाला जज्बा है.

उपलब्धियां और मील के पत्थर: तपस्या गहलावत का करियर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनकी उपलब्धियां किसी अनुभवी पहलवान से कम नहीं हैं. बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है. इस प्रतियोगिता में उन्होंने ना केवल नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को हराया, बल्कि अपने रास्ते में कई अन्य मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को भी पछाड़ा. इस जीत ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया.

बुल्गारिया में ऐतिहासिक जीत: सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में तपस्या ने 57 किलोग्राम वर्ग में अपनी तकनीकी और शारीरिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल मुकाबले में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा के खिलाफ 5-2 की जीत में तपस्या ने अपनी रणनीति और ताकत का बेहतरीन उपयोग किया. इस जीत ने न केवल भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि तपस्या को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई.

पिता का संघर्ष: तपस्या की ये जीत केवल खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि तप और त्याग की लंबी दास्तान है. उनके पिता प्रमेश गहलावत जो खुद एक अच्छे पहलवान रहे, लेकिन चोट के कारण करियर अधूरा रह गया. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को वही मुकाम दिलाने की ठानी. जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाए. उन्होंने बेटी का नाम ही तपस्या रखा. उन्होंने कहा था कि अगर वो इस नाम का अर्थ जी ले, तो असंभव भी संभव हो जाएगा. अब उनकी वही तपस्या रंग लाई है.

सेमीफाइनल में हुआ कठिन मुकाबला: प्रशिक्षक युद्धवीर राणा ने बताया कि तपस्या का अभियान आसान नहीं था. शुरुआती राउंड में उन्होंने डोल्जोन त्सिन्गुएवा को 6-0 से हराया. क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की रोमाइसा एल खारूबी को हराकर अगले दौर में प्रवेश पाया. सबसे बड़ा इम्तिहान सेमीफाइनल में था, जहां उनका सामना जापान की अपराजेय चैंपियन सोवाका उचिदा से हुआ. आखिरी क्षणों में तपस्या ने उन्हें 4-3 से हराया. फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमजेवा को 5-2 से हराकर सोने का ताज पहना.

10 साल की उम्र में बनी चैंपियन: प्रशिक्षक ने बताया कि तपस्या जब मात्र दस साल की थीं. तब उन्होंने पहली बार स्टेट स्कूल चैंपियनशिप जीती. साल 2019 से वो सोनीपत के युद्धवीर अखाड़े में कोच कुलदीप राणा और समीक्षा खरब की देखरेख में प्रशिक्षण ले रही हैं. उनके पिता ने खेती बाड़ी छोड़कर अपनी बेटी के लिए अखाड़े के पास घर बसाया. बेटी को सभी सुविधा दी, उनकी 'तपस्या' में कोई कमी न रही. मां नवीन कुमारी सोनीपत में ही जीवीएम शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं.

अब सीनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक की तैयारी: तपस्या क्रोएशिया के जाग्रेब में होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी. वो इससे पहले वर्ष 2024 में जयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत, बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. साथ ही देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेल और बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं.

