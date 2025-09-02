ETV Bharat / sports

टीम इंडिया का सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर कौन? जानिए गौतम गंभीर ने विराट और हार्दिक को छोड़कर चुना किसका नाम - MOST STYLISH CRICKETER OF INDIA

विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को छोड़कर गौतम गंभीर ने किसे भारतीय टीम का सबसे ज्यादा स्टाइलिश खिलाड़ी चुना है, जानिए नाम...

Gautam Gambhir
गौतम गंभीर
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 5:24 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं. टीम इंडिया का कोच होने से पहले वो एक कमेंटेटर की भूमिका में नजर आते थे, जहां वो हर खिलाड़ी को लेकर खुले तौर पर अपनी राय पेश करते थे. अब कोच बनने के बाद गंभीर नपा-तुला बोलते हैं लेकिन हमेशा कड़क बोलते हैं.

कौन है टीम इंडिया का सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर?

अब गौतम गंभीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारत के मोस्ट स्टाइलिश खिलाड़ी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को दरकिनार करते हुए एक दूसरे खिलाड़ी को स्टाइलिश करार दिया है. ये वीडियो दिल्ली प्रीमियर लीग के दौरान का है.

दरअसल, गौतम गंभीर दिल्ली प्रीमियर लीग का मुकाबला देखने के लिए पहुंचे थे. उस समय प्रजेंटर शेफाली बग्गा गंभीर से सवाल करती हुई नजर आती हैं. वो गंभीर से कई सवाल पूछती हैं, जिसका जवाब भारतीय कोच देते हुए नजर आते हैं. गंभीर को सवाल का जवाब तुरंत देना था.

भारतीय कोच से पहला सवाल पूछा गया कि, टीम इंडिया का देसी बॉय कौन है? उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया. अगले सवाल में पूछा गया कि वो किस खिलाड़ी के लिए स्पीड का इस्तेमाल करना चाहेंगे, उन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया. जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि भारत के सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर कौन है तो उन्होंने शुभमन गिल का नाम लिया. गंभीर के मुताबिक विराट और हार्दिक नहीं बल्कि शुभमन गिल स्टाइलिश क्रिकेट हैं.

शुभमन गिल
शुभमन गिल

एशिया कप में नजर आएंगे गौतम गंभीर

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में नजर आने वाली है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से होगी जबकि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच 10 सितंबर को होगा. उससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम 4 सितंबर को दुबई के लिए अलग-अलग रवाना होने वाली हैं. ऐसे में कोच गौतम गंभीर अगले असाइनमेंट में इंडियन कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर भारत को एशिया कप का खिताब दिलाने की कोशिश करेंगे.

