क्रिकेट का GOAT कौन? गिलक्रिस्ट की राय पोंटिंग से अलग, दोनों ने बताया अपने महानतम क्रिकेटरों का नाम - WHO IS THE GOAT IN CRICKET

एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 11, 2025, 4:01 PM IST | Updated : Feb 11, 2025, 4:40 PM IST

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने महानतम क्रिकेटर की बहस में अपना पक्ष रखते हुए रिकी पोंटिंग के दावे को चैलेंज किया है. पोंटिंग ने साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस को अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बताया है. पोंटिंग ने हाल ही में कैलिस की बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की, जबकि गिलक्रिस्ट का मानना ​​है कि केवल आंकड़े ही महानता को परिभाषित नहीं करते, इसके बजाय उन्होंने दिवंगत शेन वॉर्न को बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया. गिलक्रिस्ट ने न्यूज डॉट कॉम डॉट एयू को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'मैं समझता हूं कि रिकी आंकड़े, रन, विकेट और कैच के लिहाज से बात कर रहा हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा बातें हैं. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शेन वॉर्न अब तक खेले गए सबसे महान खिलाड़ी हैं.' शेन वॉर्न और सचिन तेंदुल्कर (IANS PHOTO)

पोंटिंग ने पहले कैलिस को क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया था और उनके 13,289 टेस्ट रन, 45 शतक और 292 विकेट को बेमिसाल उपलब्धियां बताया था. हालांकि, गिलक्रिस्ट ने जोर देकर कहा कि गेंदबाज और रणनीतिकार दोनों के रूप में वॉर्न का खेल पर प्रभाव बेजोड़ था. गिलक्रिस्ट ने कहा, 'वॉर्न ने जो हासिल किया, खासकर जिस तरह से उन्होंने खेला और फिर भी उस स्तर पर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, यह दर्शाता है कि वह एक सच्चे चैंपियन थे. अपनी गेंदबाजी से परे, वह एक अविश्वसनीय बल्लेबाज भी थे. जब वह खेलते थे तो बहुत अधिक रन बनाते थे. मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा का भी पता था.' जब शुद्ध क्रिकेट प्रतिभा की बात आती है - बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कैचिंग और सामरिक प्रतिभा - तो मेरे लिए वॉर्न नंबर-1 हैं. जैक्स कैलिस (IANS PHOTO) शेन वॉर्न का क्रिकेट करियर

शेन वॉर्न के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो 145 टेस्ट मैचों में वॉर्न ने 708 विकेट हासिल किए थे वहीं वनडे में 194 मैचों में वॉर्न ने 293 विकेट झटके थे. जबकि बल्लेबाजी में वॉर्न ने टेस्ट में 3154 रन बनाए है और वनडे में 1018 रन बनाए हैं. वॉर्न ने साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल खिताबी जीत दिलाई थी. जैक्स कैलिस का क्रिकेट करियर

कैलिस ने अपनी टीम के लिए 519 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 25, 534 रन बनाए. साथ ही 577 विकेट भी लिए. कैलिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी-20 मैच खेले हैं. कैलिस इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी और केकेआर के लिए भी खेले हैं. उन्होंने 98 मैचों में 2427 रन बनाए हैं.

