हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की 13 अगस्त को मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई. अभी तक दोनों परिवारों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई बड़ी मीडिया इंडस्ट्री ने इस खबर में अपने पेज पर जगह दी है. ये सगाई समारोह काफी शांति से की गई जिसमें दोनों परिवारों के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए.

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है और उनके दोनों बच्चे सारा और अर्जुन भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है. पिता की वजह से दोनों बच्चों को भी हर कोई जानता है. लेकिन दुनिया के महान बल्लेबाज का नाम रवि घई के परिवार से जुड़ने की वजह से अब हर कोई रवि घई के बारे में जानना चाहता है. इसलिए इस लेख में हम आपको रवी घई और उनके नेटवर्थ के बारे में बताने वाले हैं.

रवि घई कौन हैं? (Who is Ravi Ghai?)

रवि घई मुंबई के जाने माने एक व्यापार हैं जो ग्रेविस ग्रुप के हेड हैं. ये एक ऐसा ग्रूप जो होटल्स और मेहमाननवाजी दोनों क्षेत्रों में फेमस है. रवि मुंबई के मरीन ड्राइव में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड, 'द ब्रुकलिन क्रीमरी' ब्रांड के मालिक हैं.

रवि घई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में मुंबई लौट आए और अपने पिता, इकबाल कृष्ण से व्यावसायिक विरासत संभाली. मुंबई मिरर के अनुसार, रवि घई ने इकबाल कृष्ण 'आईके' घई के आइसक्रीम व्यवसाय को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वह 70 साल पुराने पारिवारिक व्यवसाय का हिस्सा हैं. उनके बेटे गौरव घई वर्तमान में ग्रेविस ग्रुप के अध्यक्ष हैं.

बाप-बेटे के बीच पारिवारिक मतभेद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग तीन हफ्ते पहले, पिता पुत्र के बीच मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का मालिक और ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी का मालिक होने को लेकर दोनों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई है. रवि घई ने अपने बेटे गौरव घई पर जालसाजी और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगाए हैं. जिसकी वजह से बाप बेटों के बीच मतभेद और भी ज्यादा बढ़ सकता है.

रवी घई की कुल नेटवर्थ (Ravi Ghai net worth)

घई परिवार अपने प्रमुख ग्रेविस ग्रुप की वजह से अच्छी-खासी संपत्ति इकट्ठा करता है. शोध फर्म ट्रैक्सन के अनुसार, ग्रेविस फूड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 23-24 में 624 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया. इसके अलावा, इनका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स है, जिसका मूल्य अगस्त 2025 तक 18.43 बिलियन डॉलर है.