मोहसिन नकवी कौन हैं, भारतीय टीम ने उनके हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से क्यों मना कर दिया ?
Who is Mohsin Naqvi: एशिया कप 2025 विवादों के मुख्य कारणों में से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी रहे हैं.
हैदराबाद: एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद विवादों के केंद्र में आ गए. दरअसल भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने पहलगाम अतंकी हमले के विरुध में उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. भारत का कहना है कि उस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है.
फाइनल मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह एक घंटे के लिए रोक दिया गया, क्योंकि भारतीय टीम के ट्रॉफी न लेने के फैसले की वजह से मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर वहां से चले गए, जिससे एक विवादास्पद प्रकरण सामने आया. इस पूरे मामले में एक राजनीतिक नाटक शुरू हो गया है और यह मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है.
इस मामले के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई को बताया कि वो आईसीसी में पीसीबी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगा. इस मामले के बाद मोहसिन नकवी का नाम काफी चर्चे मे है, इस लिए हम आपको इस लेख में उनके बारे में बताने वाले हैं
पाकिस्तानी फौज के करीबी मोहसिन नकवी
नकवी ने अपने करियर की शुरुआत सीएनएन प्रोड्यूसर के रूप में की और बाद में सिटी मीडिया ग्रुप की स्थापना की, जिससे मीडिया उद्योग में उनका प्रभाव बढ़ा. उनको पाकिस्तान की फौज का करीबी माना जाता है, जिसकी वजह से वो आज कई पदों पर विराजमान हैं. इमरान खान की सरकार गिरने के बाद वो पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री (2023-24) रहे, और हर वो काम करते गए जो फौच इमरान खान के खिलाफ करना चाहती थी, जिससे वो फौज के पसंदीदा नेता में से एक बन गए. उसके बाद जब फौज ने नवाज शरीफ के परिवार को सत्ता सौंप दी तो फिर मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया गया और अब वही पीसीबी अध्यक्ष भी हैं. पुर्वा पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का कहना है जैसे पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है वैसे ही मोहसिन नकवी पाकिस्तान में क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है.
मोहसिन नकवी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
नकवी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को लाहौर, पंजाब में हुआ था. वह एक पंजाबी सैयद परिवार से थे, जिनकी पैतृक जड़ें झांग में थीं. कम उम्र में अनाथ होने के बाद, उनके मामा ने उनका पालन-पोषण किया. नकवी ने अपनी स्कूली शिक्षा क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से की और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री भी हासिल की.
एशिया कप 2025 ट्रॉफी ड्रामा
फाइनल जीतने के बाद, भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और चाहा कि एमिरेट्स बोर्ड के निदेशक उन्हें ट्रॉफी प्रदान करें. नकवी ने जोर देकर कहा कि वही पुरस्कार सौपेंगे. इस गतिरोध के कारण आयोजकों ने ट्रॉफी छीन ली और भारत ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया. अब ये मामला क्रिकेट की वर्ल्ड बॉडी आईसीसी के पास जाएगा, जहां दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, फिर देखना होगा कि आईसीसी किसके खिलाफ एक्शन लेता है.
