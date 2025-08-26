ETV Bharat / sports

भविष्यवाणी! कौन जीतेगा एशिया कप 2025 का खिताब, जानिए उस टीम का नाम - WHO WILL WIN ASIA CUP

पूर्व क्रिकेट ने खुलासा किया है कि इस साल एशिया कप कौन सी टीम जातने वाली है. आइए उसके नाम के बारे में जानते हैं.

Asia cup 2025
एशिया कप 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 4:47 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. भारत पहला मैच 10 सितंबर को खेलेगा. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. टीम इंडिया पिछले 16 संस्करणों में 8 बार चैंपियन रही है और फ्रैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार कौन सी टीम जीतेगी. इसी बीच श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर फरवेज महरूफ ने भविष्यवाणी की है कि इस बार एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार कौन सी टीम होगी.

कौन जीतेगा एशिया कप 2025 का खिताब

उन्होंने कहा कि इस बार के एशिया कप में भारत ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार होगी. हालांकि, टी20 मैचों का नतीजा कुछ भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि, श्रीलंका और बांग्लादेश भी ट्रॉफी जीतने की क्षमता रखते हैं. श्रीलंका ने अब तक छह बार एशिया कप जीता है. बांग्लादेश 2012, 2016 और 2018 में भी फाइनल में पहुंचा था लेकिन वो विजेता नहीं बन पाया.

ये दो टीमें भी जीतने की होंगी दावेदार

इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'टीम इंडिया एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार है लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के पास सबको चौंकाकर ट्रॉफी जीतने का मौका है. टीम इंडिया एक मजबूत टीम है लेकिन चूंकि इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हो रहा है इसलिए यहां कुछ भी हो सकता है. कोई भी चैंपियन बन सकता है'.

भारतीय क्रिकेट टीम
भारतीय क्रिकेट टीम (ians)

महरूफ ने एक इंटरव्यू में कहा, 'भारत के पास सभी फॉर्मेट में कई खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा टी20 से संन्यास ले चुके हैं. उनके जैसी क्षमता वाले कई खिलाड़ी हैं. खासकर आईपीएल ने टीम इंडिया की काफी मदद की है'. यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे जायसवाल की बल्लेबाजी शैली बहुत पसंद है. जब भी जायसवाल बड़ा स्कोर बनाते हैं, टीम इंडिया जरूर जीतती है लेकिन दुर्भाग्य से वह एशिया कप टीम में नहीं हैं. हालांकि, जायसवाल जल्द ही टी20 टीम में भी अपनी जगह बना लेंगे'.

जानिए बुमराह को लेकर क्या बोले महरूफ

जसप्रीत बुमराह की चोटों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'बुमराह का गेंदबाजी एक्शन खास है. पहले से उनमें काफी सुधार हुआ है. वह गेंद को इनस्विंग और आउटस्विंग कर सकते हैं. अब अगर आप बल्लेबाजों से पूछें कि गेंदबाजों में सबसे मुश्किल गेंदबाज कौन है तो 90 प्रतिशत गेंदबाज बुमराह का नाम लेंगे'.

उन्होंने आगे कहा, ' बुमराह लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर चोटिल हो जाते हैं. बीसीसीआई को इसे ध्यान में रखना चाहिए और उनके कार्यभार का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए. हर बार जब तेज गेंदबाज गेंद फेंकते हैं तो वे अपने शरीर का तीन गुना वजन अपनी पीठ, घुटनों और एड़ियों पर डालते हैं. इसलिए उन्हें चोट लगने का खतरा अधिक होता है'.

एशिया कप मैच

एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया और यूएई 10 सितंबर को आमने-सामने होंगे.

