IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

एशिया कप 2025: आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है. उससे पहले हम आपको बताएंगे कि ये मैच आप फ्री में कहां देखें...

India vs Pakistan
भारत बनाम पाकिस्तान (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 11:34 AM IST

हैदराबाद : एशिया कप 2025 का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है. ऐसे में जो क्रिकेट प्रेमी मैच फोने पर देखते हैं. उन्हें मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में देखने के लिए नहीं मिल पा रही हैं. क्योंकि क्रिकेट लवर्स एशिया कप देखने के लिए पैसे खर्च कर सब्सक्रिप्शन लेते हैं. लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भारत-पाकिस्तान मैच फ्री में कहां देख सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच आज होगा मुकाबला

दरअसल, एशिया कप 2025 का छठा मैच भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) रात 8 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैच में सूर्यकुमार यादव इंडिया को लीड करेंगे, जबकि सलमान अली आगा पाकिस्तान का नेतृत्व करेंगे. आप ये मैच फ्री में कहां देख सकते हैं, आइए जानते हैं.

भारत-पाकिस्तान मैच फ्री में कहां देखें

भारत बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स फ्री डिश टीवी पर मौजूद है, जहां पर आप भारत पाकिस्तान मैच का आनंद उठा सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स एशिया कप 2025 के भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मैचों का प्रसारण करने वाला है, जिसे आप टीवी पर फ्री में देख सकते हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच कैसा रहा अंतिम 5 मैचों का रिजल्ट

भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए अंतिम 5 मैचों की बात करें तो यहां भी भारत ने बाजी मारी है. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान अपने नाम सिर्फ 2 मैच कर पाया है. इन दोनों टीमों की पिछली टक्कर जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान हुई थी, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रनों से न्यूयॉर्क में हराया था.

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/ अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

ये खबर भी पढ़ें : आज भारत-पाकिस्तान में होगा महामुकाबला, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
