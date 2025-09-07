ETV Bharat / sports

एशिया कप से पहले AFG vs PAK फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ( AFP PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 7, 2025 at 2:09 PM IST 3 Min Read

दूबई: एशिया कप का 17 वां सीजन 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 8 टीमें यूएई पहुंच भी गई हैं. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान 7 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई-सीरीज के फाइनल में भिड़ने वाला हैं. जो मैच जीतने वाली टीम के लिए एशिया कप में एक बूस्टर का काम करेगा. यूएई टी20 ट्राई-सीरीज 2025 का फाइनल मैच: भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा. जो शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने पिछले मैचों में जीत हासिल करके आ रही हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा कर रहे हैं. ट्राई-सीरीज के ग्रुप चरण में: पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. दोनों टीमों ने सीरीज की तीसरी टीम यूएई के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते थे. जबकि दोनों टीमों ग्रुप में एक दूसरे से एक मैच हारी हैं और एक मैच जीती भी हैं. अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर आमने सामने हैं. जिसका नतीजा ही बताएगा कि इन दोनों टीमों में कौन ज्यादा मजबूत है.