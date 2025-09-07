एशिया कप से पहले AFG vs PAK फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच ?
Afghanistan vs Pakistan Final Match: यूएई टी20 ट्राई-सीरीज 2025 का फाइनल मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में खेला जाएगा.
Published : September 7, 2025 at 2:09 PM IST
दूबई: एशिया कप का 17 वां सीजन 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 8 टीमें यूएई पहुंच भी गई हैं. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान 7 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई-सीरीज के फाइनल में भिड़ने वाला हैं. जो मैच जीतने वाली टीम के लिए एशिया कप में एक बूस्टर का काम करेगा.
यूएई टी20 ट्राई-सीरीज 2025 का फाइनल मैच: भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा. जो शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने पिछले मैचों में जीत हासिल करके आ रही हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा कर रहे हैं.
ट्राई-सीरीज के ग्रुप चरण में: पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी. दोनों टीमों ने सीरीज की तीसरी टीम यूएई के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते थे. जबकि दोनों टीमों ग्रुप में एक दूसरे से एक मैच हारी हैं और एक मैच जीती भी हैं. अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर आमने सामने हैं. जिसका नतीजा ही बताएगा कि इन दोनों टीमों में कौन ज्यादा मजबूत है.
हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है: अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच अब तक कुल 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं. जिसमें पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है. उन्होंने पांच मैच जीते हैं. जबकि अफगानिस्तान टीम को चार मैचों में जीत मिली है. अफगानिस्तान टीम के पास इस मैच में अपने आंकड़े सुधारने का मौका होगा.
कहां देख सकेंगे मैच?: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मैच 7 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, फजलुल हक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.
पाकिस्तान: फखर जमां, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.