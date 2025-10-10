ETV Bharat / sports

जब एक एथलीट ने ओलंपिक मेडल के बाद जीता था नोबेल शांति पुरस्कार

फिलिप नोएल बेकर का जन्म फिलिप नोएल बेकर का जन्म 1 नवंबर 1889 को लंदन में हुआ था. उन्होंने 1913 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की. कैम्ब्रिज में इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए, उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली विद्वान साबित कर दिया था. हालांकि, बेकर जल्द ही एक बेहतरीन एथलीट बन गए.

बेकर इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक 'नोबेल पीस अवॉर्ड' और खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पदक 'ओलंपिक पदक' मिला है. लंदन के फिलिप नोएल बेकर ने 1920 में ओलंपिक पदक और 1959 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था.

लेकिन इस स्टोरी में हम मारिया के बारे में नहीं बल्कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने ने नोबेल शांति पुरस्कार के साथ साथ ओलंपिक पदक भी अपने नाम करने में सफल रहे. इस महान खिलाड़ी का नाम फिलिप नोएल बेकर है.

उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते. बेकर ने 1912 और 1920 के ओलंपिक खेलों में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया. वे 1912 के ओलंपिक खेलों में ग्रेट ब्रिटेन के ध्वजवाहक भी थे.

फिलिप नोएल बेकर (Getty Images)

ओलंपिक पदक से चूके

1912 स्टॉकहोम में अपने पहले ओलंपिक खेलों में, बेकर 800 मीटर की रेस के पहले ही दौर से बाहर हो गए. लेकिन 1,500 मीटर की रेस में उन्होंने फाइनल के लिए क्वालीफाई तो किया, पर अपने विश्वविद्यालय के साथी अर्नोल्ड जैक्सन से आगे नहीं निकल सके. जैक्सन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बेकर छठे स्थान पर रहे.

ओलंपिक पदक जीता

इसके बाद बेकर 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में 1500 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे, लेकिन ट्रैक पर उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे वो एक सेकंड से दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा.

फिलिप नोएल बेकर (Getty Images)

बेकर ने शांति के लिए कई कार्य किया

खेलों से संन्यास लेने के बाद, फिलिप नोएल बेकर ने जंगों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने वाले संगठनों की स्थापना की. उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य सेवा से इनकार कर दिया, और बाद में इटली में एक ब्रिटिश एम्बुलेंस इकाई में सहायक के रूप में कार्य किया. इसके अलावा उन्होंने यूएन के कई पदों पर रहते हुए कई शानदार काम किए.

राजनीति में भी कदम रखा

बेकर ने राजनीति में भी कदम रखा और 36 वर्षों तक ब्रिटेन में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया. वे 1929 में कोवेंट्री से संसद के लिए चुने गए और दो वर्षों तक सेवा की. इसके अलावा उन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी, 1926 में 'द लीग ऑफ नेशंस एट वर्क" और 1934 में "डिसआर्मामेंट".

फिलिप नोएल बेकर (Getty Images)

बेकर ने जीता नोबेल शांति पुरस्कार

इसके बाद 1959 में फिलिप नोएल-बेकर को राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य, शांति के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता, युद्ध शरणार्थियों के लिए अनेक कार्य के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ऐसा पहली बार हुआ जब एक ओलंपियन को इस सर्वोच्य अवॉर्ड के लिया चुना गया. शांति पुरस्कार पाने के बाद भी बेकर शांतिपूर्ण समाधान के लिए आखिरी समय तक काम करते रहे. बेकर का 9 अक्टूबर 1982 को लंदन में निधन हो गया.