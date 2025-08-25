हैदराबाद: लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. वही टीम 2011 के बाद एक बार फिर में भारत में फीफी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए आने वाली है. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने इसकी पुष्टि भी कर दी है. लेकिन उनके प्रतिद्वंदियों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. ये मैच 10 से 18 नवंबर के बीच में खेला जाएगा.

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध भारत में फुटबॉल की बड़ी टीम या बड़े खिलाड़ियों ने कदम रखा हों. इससे पहले लेव याशिन, पेले, माराडोना और रोनाल्डिन्हो जैसे स्टार फुटबॉलर भारत का दौरा कर चुके हैं. अर्जेंटीना की टीम 2011 में भी भारत में फीफा फ्रेंडली मैच खेल चुकी है. ये मैच 2 सितंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम वेनेजुएला के खिलाफ खेला गया था. इस लेख में हम उस मैच के क्रेज और भारत में उसके लाभ पर नजर डालेंगे.

अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता मैच

अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला का फ्रेंडली मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने खेला गया. उस समय मेस्सी अपने चरम पर थे. मेस्सी और डि मारिया के अलावा, सर्जियो रोमेरो, पाब्लो जबालेटा, ओटामेंडी, मार्कोस रोजो, जेवियर माशेरानो, गोंजालो हिगुआइन और सर्जियो अगुएरो जैसे खिलाड़ी भी अर्जेंटीना के लिए खेले. मैच में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया था. 70वें मिनट में मेस्सी के कॉर्नर किक पर ओटामेंडी ने हेडर से गेंद को गोल में डाला, जिसको वेनेजुएला का गोलकीपर सिर्फ देखता रह गया. खास बात ये थी कि यह मैच अर्जेंटीना के कप्तान के रूप में मेसी का पहला मैच था. इसके अलावा अर्जेंटीना के कोच एलेजांद्रो सबेला का भी यह पहला मैच था, जिन्होंने 2014 में टीम को विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था.

लियोनल मेसी की टीम अर्जेंटीना (IANS PHOTO)

कोलकाता के हवाई अड्डे पर दिखा मेसी का क्रेज

कोलकाता के नेताजी सुभाष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गेट के बाहर प्रशंसकों की एक बड़ी भीड़ मेसी की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी. सुरक्षा अधिकारियों और अर्जेंटीना से मेसी के विशेष सुरक्षाकर्मियों के समूह को यह तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि उन्हें सुरक्षित रूप से होटल तक कैसे पहुंचाया जाए. हालात और भी बदतर तब हो गए जब हवाई अड्डे के विभिन्न विभागों के अधिकारी और उनके परिवार भी मेसी के आसपास जमा हो गए, जिससे सुरक्षाकर्मियों के लिए स्थिति और जटिल हो गई. इसके बाद सुरक्षा दल को स्टार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा. तीस मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद, सुरक्षाकर्मी मेसी को उनके अति उत्साही प्रशंसकों से छुड़ाने में कामयाब रहे और उन्हें एक 'गुप्त' रास्ते से बाहर ले गए. मेसी ने बाद में कहा कि वह इस स्वागत से अभिभूत थे.

भारत में मेसी के मैच से कमाई

उस मैच का सबसे सस्ता टिकट 700 रुपये का था. आयोजक, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) ने फुटबॉल के इस उत्साह का भरपूर फायदा उठाया. टिकटों की कीमत 700 से 10,000 रुपये तक थी. CMG ने सिर्फ टिकटों की बिक्री से ही 7 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए, जिसमें 7.5 लाख रुपये प्रति टिकट बिके कॉर्पोरेट बॉक्स भी शामिल थे. बंगाली समाचार चैनल, चैनल 10 ने आयोजकों को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रसारण अधिकारों के लिए 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया. ESPN ने दक्षिण एशिया के प्रसारण अधिकारों के लिए 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया. अनुमान है कि सीएमजी ने कोलकाता में हुए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच के लिए टिकटों की बिक्री, प्रसारण अधिकारों और प्रयोजन से लगभग 16 करोड़ रुपये कमाए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मैच व्यावसायिक रूप से सफल रहा.

भारत में मेसी का क्रेज (IANS PHOTO)

भारत में फुटबॉल मैच के ऑफर

अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच फीफा द्वारा कराए गए फ्रेंडली मैच का 157 देशों में सीधा प्रसारण किया गया, जो भारतीय धरती पर आयोजित किसी भी मैच का एक रिकॉर्ड है. मैच के बाद, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को क्लब और अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच आयोजित करने के लिए 10 से ज्यादा नए आवेदन प्राप्त हुए. भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे यूरोपीय क्लबों और राष्ट्रीय टीमों के लिए एक आकर्षक व्यावसायिक केंद्र बनाने की क्षमता रखती है.

सबसे कम कीमत वाला टिकट 700 रुपये में बिका

कोलकाता में फुटबॉल को बड़ी संख्या में गरीब प्रशंसकों द्वारा जीवित रखा जाता है. समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा शहर के क्लबों, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने के लिए उपनगरों से आता है. इन स्थानीय मैचों के टिकटों की कीमत ₹50 से कम है. इस वजह से, जब शहर की दो दिग्गज टीमें आमने-सामने होती हैं, तो साल्ट लेक स्टेडियम आमतौर पर लगभग 1,00,000 दर्शकों से भर जाता है.

भारत में मेसी का क्रेज (IANS PHOTO)

हालांकि, विश्व फुटबॉल की दिग्गज टीम अर्जेंटीना को देखने की कीमत इन कट्टर प्रशंसकों की पहुंच से बाहर थी. क्योंकि फ्रेंडली मैच के आयोजकों ने टिकटों की न्यूनतम कीमत ₹700 निर्धारित की थी. जिसकी वजह से अधिकांश प्रशंसक मैच के टिकट खरीदने में असमर्थ थे, 70,000 लोगों की भीड़ ने फीफा फ्रेंडली मैच देखा, लेकिन अधिकांश प्रशंसक जो हमेशा अपनी पसंदीदा स्थानीय टीमों का खेल देखने के लिए मौसम की मार झेलते हैं, मेसी की एक झलक पाने के लिए केवल गेट के बाहर ही इंतजार कर सकते थे.

भारतीय फुटबॉल पर मैच का प्रभाव

अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच खेला गया फ्रेंडली अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच भारत के लिए अपने फुटबॉल को बेहतर बनाने का एक अवसर था. उस समय न केवल कोलकाता में, बल्कि पूरे भारत में एक अभूतपूर्व फुटबॉल उन्माद देखा गया. दिल्ली, मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों से हजारों लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को देखने के लिए साल्ट लेक स्टेडियम में उमड़ पड़े. उन्हें सीमित सुविधाओं या टिकटों की ऊंची कीमतों से कोई फर्क नहीं पड़ा.

लियोनल मेसी अपने परिवार के साथ (IANS PHOTO)

भारत के सबसे बड़े फुटबॉल दिग्गज बाइचुंग भूटिया ने कहा, 'इन अंतरराष्ट्रीय सितारों की मौजूदगी फ़ुटबॉल को लोगों के जेहन में वापस लाती है, यही सबसे बड़ी सकारात्मक बात है. फुटबॉल के बारे में काफी चर्चा हो रही है, और इससे निश्चित रूप से इस खेल में रुचि बढ़ेगी.' हालांकि, भारतीय फुटबॉल उस उत्साह को बरकरार नहीं रख पाया जो मेसी और अर्जेंटीना ने लोगों में पैदा किया था. कॉर्पोरेट स्तर पर जो विकास संभव माना जा रहा था, वह भारत में नहीं हुआ. आईएसएल 2011 के बाद आया और यह इस साल बंद हो गया.