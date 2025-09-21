ETV Bharat / sports

IND vs PAK: फ्री में कब और कहां देखें भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, जानिए पूरी जानकारी

एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को फ्री में कब और कहां पर देखें आइए जानें...

INDIA VS PAKISTAN
भारत बनाम पाकिस्तान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. टीम इंडिया आज सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से टकराने वाली है. एशिया कप का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जा रहा है, जबकि इसका लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखने को मिल रही है. लेकिन ये फ्री नहीं है.

आपको एशिया कप 2025 के मैच का आनंद उठाना है तो उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ा रहा है. लाइव प्रसारण टीवी पर देखने को लिए आपको अपने डिश टीवी का रिचार्ज करना होता है तो वहीं, फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपको फोन का रिचार्ज करना होगा. ऐसे में हर हाल में आपके पैसे खर्च होंगे तब आप मैच का आनंद उठा पाओगे.

लेकिन आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाले है, जिसमें आप बिना पैसा खर्च करें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का मजा ले सकते हैं. तो आइए 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत-पाक मैच का फ्री में और बिना 1 रुपया खर्च करें देखें इस बारे में जानते हैं.

भारत-पाकिस्तान मैच फ्री में कहां देखें

भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट लवर्स मुफ्त में फ्री डिश टीवी पर देख सकते हैं. इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. ऐसे में यहां पर इस मैच को फ्री में देखा जा सकता है. डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत के सभी मैचों का लाइव प्रसारण फ्री में देख सकते हैं. हालांकि एशिया कप के या भारत के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फोन पर कहीं भी फ्री में देखने के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह/वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

