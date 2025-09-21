ETV Bharat / sports

IND vs PAK: फ्री में कब और कहां देखें भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, जानिए पूरी जानकारी

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. टीम इंडिया आज सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से टकराने वाली है. एशिया कप का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जा रहा है, जबकि इसका लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखने को मिल रही है. लेकिन ये फ्री नहीं है.

आपको एशिया कप 2025 के मैच का आनंद उठाना है तो उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ा रहा है. लाइव प्रसारण टीवी पर देखने को लिए आपको अपने डिश टीवी का रिचार्ज करना होता है तो वहीं, फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपको फोन का रिचार्ज करना होगा. ऐसे में हर हाल में आपके पैसे खर्च होंगे तब आप मैच का आनंद उठा पाओगे.

लेकिन आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाले है, जिसमें आप बिना पैसा खर्च करें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का मजा ले सकते हैं. तो आइए 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत-पाक मैच का फ्री में और बिना 1 रुपया खर्च करें देखें इस बारे में जानते हैं.