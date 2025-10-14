ETV Bharat / sports

टीम इंडिया कब, कहां और किसके साथ खेलेगी अपनी अगली टेस्ट सीरीज, जानिए पूरी जानकारी

टीम इंडिया अगली टेस्ट सीरीज किस टीम के साथ कहां पर खेलने वाली है, आइए इसके पूरे शेड्यूल के बारे में जानते हैं.

Team India
टीम इंडिया (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 2:17 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का समापन 2-0 से जीत के साथ कर दिया है. अब इस टेस्ट सीरीज के अंत के बाद टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके साथ होगी, इसके बारे में क्रिकेट फैंस जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. तो आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं.

भारत किसके साथ खेलेगा अगली टेस्ट सीरीज
इंडियन क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में अगली टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने वाली है. ये सीरीज भारत में खेली जाएगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर नवंबर में आएगी, जहां उसे दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी होगी. इस दौरे की शुरुआत 14 नवंबर से होने वाली है.

Team India
टीम इंडिया (IANS)

कब और कहां होंगे भारत-अफ्रीका के टेस्ट मैच
टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच में बंगाल के कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच असम के गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच 14-18 नवंबर तक और दूसरा टेस्ट मैच 22-26 नवंबर तक खेला जाएगा.

South Africa
दक्षिण अफ्रीका (ANI)

भारत-अफ्रीका के बीच कितने बजे से शुरू होगा मैच
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार 9:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि इन दोनों मैचों का टॉस 9 बजे होगा. इन मैचों का आनंद फैंस सुबह-सुबह उठा पाएंगे. नवंबर में भारत में थोड़ी सर्दी भी पड़ने लगेगी ऐसे में फैंस के लिए ये टेस्ट मैच का आनंद उठाने के लिए सही समय होगा.

  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच : 14-18 नवंबर, (कोलकाता) - समय : सुबह 9:30 बजे
  • भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच : 22-26 नवंबर, (गुवाहाटी) - समय : सुबह 9:30 बजे
