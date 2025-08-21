नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट मेंस सीनियर टीम के लिए ब्रोंको टेस्ट की शुरुआत की गई है. यो-यो टेस्ट टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए पहले से ही क्लियर करना पड़ता है. अब उसमें ब्रोंको टेस्ट भी शामिल कर दिया गया है. अब ब्रोंको टेस्ट के जरिए भी खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन किया जाएगा. तो आइए आज हम आपको ब्रोंको टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं और इसके साथ साथ ही हम आपको ब्रोंको टेस्ट और यो-यो टेस्ट के अंतर के बारे में भी बताएंगे.

क्या है ब्रोंको टेस्ट?

ब्रोंको टेस्ट एक हाई-इंटेंसिटी वाली एरोबिक रनिंग ड्रिल है. इसके द्वारा किसी भी खिलाड़ी की सहनशक्ति, गति और हृदय संबंधी स्थिति को मापा जा सकता है. इस टेस्ट में 20, 40 और 60 मीटर की शटल दौड़ कराई जाती है. टेस्ट के दौरान आपको एक सेट में तीनों दूरियां दौड़नी होती हैं. इस समय खिलाडियों को बिना आराम किए बगैर लगातार पांच सेट पूरे करने होते हैं. इस टेस्ट में कुल मिलाकर 1,200 मीटर दौड़ना होता है. ये पूरा टेस्ट आपको 6 मिनट के भीतर पूरा करना होता है.

एड्रियन ले रॉक्स भारतीय टीम का स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच बनाया गया था. अब उनकी सिफारिश के बाद ब्रोंको टेस्ट को अमल में लाया गया है. इस टेस्ट का ट्रायल बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया गया है. इस टेस्ट को तेज गेंदबाज को ध्यान में रखते हुए लाया गया है. जो जिम में तो ध्यान देते हैं लेकिन दौड़ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (ANI)

यो-यो और ब्रोंको टेस्ट में क्या है अंतर

विराट कोहली की कप्तानी के दौरान यो-यो टेस्ट लाया गया था. इसे भारत के पूर्व स्ट्रेंथ कोच शंकर बसु ने शुरू कराया था. यो-यो टेस्ट में 20 मीटर की दूरी के बीच एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट तक दौड़ लगानी पड़ती थी. इसके हर स्तर पर गति बढ़ जाती थी. खिलाड़ी को हर 40 मीटर दौड़ के बाद 10 सेकंड रिकवरी के लिए टाइम मिलता है. यो-यो टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम 17.1 अंक हासिल करने होते हैं.

यो-यो टेस्ट में रिकवरी का समय मिलता है. वहीं ब्रोंको टेस्ट में रिकवरी का टाइम नहीं है. ये टेस्ट नॉन स्टॉप पूरा करना होता है. यो-यो टेस्ट इंटरनल रिकवरी और फोकस पर ध्यान केंद्रित करता है. तो ब्रोंको टेस्ट निरंतर एरोबिक सहनशक्ति का आकलन करता है. इन दोनों टेस्ट से खिलाड़ी की पूरी फिटनेस मापी जा सकती है.

इस टेस्ट में खिलाड़ियों के लिए 2 किलोमीटर के टाइम ट्रायल का समय निर्धारित है. इसे तेज गेंदबाज 8 मिनट 15 सेकंड में पूरा करते हैं तो वहीं बल्लेबाज, विकेटकीपर और स्पिनर को 8 मिनट 30 सेकंड में ये पूरा करना होता है. ब्रोंको टेस्ट, यो-यो टेस्ट और 2 किलोमीटर ट्रायल को मिलाकर बीसीसीआई एक मजबूत फिटनेस ढांचा बनाना चाहती है.