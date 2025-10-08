WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा
Aman Sehrawat suspended: भारतीय कुश्ती महासंघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत पर एक साल का बैन लगा दिया है.
Published : October 8, 2025 at 9:58 AM IST
हैदराबाद: भारत को पेरिस ओलंपिक में पदक दिलाने वाले पहलवान अमन सहरावत को बड़ा झटका लगा है. भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने उन को एक साल के लिए निलंबत कर दिया है. महासंघ ने ये बड़ा कदम वजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर उठाया है.
दरअसल 22 वर्षीय अमन सहरावत को सितंबर में क्रोएशिया के जाग्रेब में हुई विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद WFI ने सहरावत समेत उनके कोचिंग स्टाफ को औपचारिक चेतावनी देते हुए नियमों के उल्लंघन का जवाब मांगा था, जिसको की असंतोषजनक पाया गया.
WFI अध्यक्ष ने बैन की पुष्टि की
WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने इस फैसले की पुष्टि की, उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने वजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को निलंबित करने की घोषणा की है. जो 23 सितंबर से प्रभावी यह निलंबन उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कुश्ती गतिविधि में भाग लेने से रोकता है.'
महासंघ ने यह भी नोट किया कि सहरावत 14 सितंबर को अपने निर्धारित मुकाबले से 18 दिन पहले क्रोएशिया के पोरेक में तैयारी शिविर में शामिल हुए थे, जिससे उन्हें नियमों के अनुसार अपना वजन और फिटनेस स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय मिल गया.
𝐎𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐃𝐚𝐲, in 2⃣0⃣2⃣4⃣, Aman Sehrawat became the sixth Indian wrestler to win an Olympic medal!— Sportstar (@sportstarweb) August 9, 2025
Aman beat Darian Toi Cruz of Puerto Rico 13-5 to clinch the bronze in men's 57kg category in Parispic.twitter.com/V2qNaKExmE
बैन से सहरावत के करियर पर पड़ेगा प्रभाव
सहरावत पर ये बैन 23 सितंबर से लागू हुआ जो कि सितंबर 2026 तक जारी रहेगा. इस एक साल के प्रतिबंध का सहरावत के करियर पर, खासकर 2026 एशियाई खेलों की उनकी तैयारियों पर, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जहां कुश्ती प्रतियोगिताएं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जानी हैं. जब तक डब्ल्यूएफआई अपने फैसले में संशोधन नहीं करता, निलंबन का समय महाद्वीपीय प्रतियोगिता से पहले उनकी भागीदारी और फॉर्म को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.
एक साल के भीतर ऐसी तीसरी घटना
यह एक साल के भीतर किसी भारतीय पहलवान से जुड़ी तीसरी अनुशासनात्मक घटना है. इससे पहले, विनेश फोगट के पेरिस 2024 ओलंपिक से हटने और नेहा सांगवान को 2025 विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में वजन अनुपालन और फिटनेस मानकों से संबंधित इसी तरह के मुद्दों के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के विवाद सामने आए थे.