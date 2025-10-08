ETV Bharat / sports

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

Aman Sehrawat suspended: भारतीय कुश्ती महासंघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत पर एक साल का बैन लगा दिया है.

अमन सहरावत
अमन सहरावत (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत को पेरिस ओलंपिक में पदक दिलाने वाले पहलवान अमन सहरावत को बड़ा झटका लगा है. भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने उन को एक साल के लिए निलंबत कर दिया है. महासंघ ने ये बड़ा कदम वजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर उठाया है.

दरअसल 22 वर्षीय अमन सहरावत को सितंबर में क्रोएशिया के जाग्रेब में हुई विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद WFI ने सहरावत समेत उनके कोचिंग स्टाफ को औपचारिक चेतावनी देते हुए नियमों के उल्लंघन का जवाब मांगा था, जिसको की असंतोषजनक पाया गया.

WFI अध्यक्ष ने बैन की पुष्टि की
WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने इस फैसले की पुष्टि की, उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने वजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को निलंबित करने की घोषणा की है. जो 23 सितंबर से प्रभावी यह निलंबन उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कुश्ती गतिविधि में भाग लेने से रोकता है.'

महासंघ ने यह भी नोट किया कि सहरावत 14 सितंबर को अपने निर्धारित मुकाबले से 18 दिन पहले क्रोएशिया के पोरेक में तैयारी शिविर में शामिल हुए थे, जिससे उन्हें नियमों के अनुसार अपना वजन और फिटनेस स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय मिल गया.

बैन से सहरावत के करियर पर पड़ेगा प्रभाव
सहरावत पर ये बैन 23 सितंबर से लागू हुआ जो कि सितंबर 2026 तक जारी रहेगा. इस एक साल के प्रतिबंध का सहरावत के करियर पर, खासकर 2026 एशियाई खेलों की उनकी तैयारियों पर, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जहां कुश्ती प्रतियोगिताएं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जानी हैं. जब तक डब्ल्यूएफआई अपने फैसले में संशोधन नहीं करता, निलंबन का समय महाद्वीपीय प्रतियोगिता से पहले उनकी भागीदारी और फॉर्म को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.

एक साल के भीतर ऐसी तीसरी घटना
यह एक साल के भीतर किसी भारतीय पहलवान से जुड़ी तीसरी अनुशासनात्मक घटना है. इससे पहले, विनेश फोगट के पेरिस 2024 ओलंपिक से हटने और नेहा सांगवान को 2025 विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में वजन अनुपालन और फिटनेस मानकों से संबंधित इसी तरह के मुद्दों के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के विवाद सामने आए थे.

ये भी पढ़ें

भारत को बड़ा झटका! ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से हुए डिसक्वालीफाई, जानें वजह

केबीसी 16 पहुंचीं डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और पहलवान अमन सहरावत, इस दिन ऑन एयर होगा शो

For All Latest Updates

TAGGED:

AMAN SEHRAWAT SUSPENDEDAMAN SEHRAWAT NEWSAMAN SEHRAWAT WEIGHTअमन सहरावत पर बैनWFI SUSPENDS AMAN SEHRAWAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.