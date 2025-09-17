भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने स्क्वाड का किया ऐलान, इस नए चेहरे को मिली जगह
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पूर्व कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को बाहर कर दिया है.
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने बीती रात अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 14 अक्टूबर तक चलने वाली दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज के लिए रोस्टन चेज को कप्तान बनाया गया है, जबकि जोमेल वारिकन को उप-कप्तान बनाया गया है.
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान
इस समय टीम इंडिया एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है. इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अगले महीने दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2-6 अक्टूबर से शुरू होगा, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10-14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.
ये दोनों ही मैच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जाएंगे, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हैं. इस बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने सीरीज से काफी पहले ही टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में कुछ नए और युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भारत की धीमी पिचों पर कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.
भारतीय पिचों को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन
टीम की घोषणा करते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट निदेशक माइल्स बास्कोम्ब ने कहा कि, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के अलावा भारत की धीमी पिचों पर कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, इस पर भी ध्यान दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इस चक्र में वेस्टइंडीज की यह दूसरी सीरीज है, इसलिए एक बेहद मजबूत टीम चुनी गई है, जो भारत को उसके ही घरेलू मैदान पर चुनौती दे सकती है. बताया जा रहा है कि वेस्टइंडीज टीम 22 सितंबर को वेस्टइंडीज से रवाना होगी और 24 सितंबर को सीधे अहमदाबाद पहुंचेगी.
ब्रेथवेट को टीम से बाहर किया गया
32 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2018 में पिछली बार भारत दौरे पर कैरेबियाई टीम की कप्तानी की थी. उन्होंने इस साल मार्च में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला में खराब प्रदर्शन के बाद ब्रेथवेट को टीम से बाहर कर दिया गया था. इस सीरीज में वह चार पारियों में केवल 15 रन ही बना पाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 3 रन रहा.
चंद्रपॉल और अथानाजे की वापसी
टेंगेनाराइन चंद्रपॉल जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद वेस्टइंडीज टेस्ट टीम में लौट आए हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 10 टेस्ट मैचों में 32.94 की औसत से 560 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. अथानाजे ने आखिरी बार जनवरी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सफेद जर्सी पहनी थी और सात महीने बाद टीम में वापसी करेंगे. शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने अब तक 13 टेस्ट मैचों में 627 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं.
खारी पियरे को पहली बार टीम में शामिल किया गया
बाएं हाथ के स्पिनर खारी पियरे को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा. उन्होंने घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता में 13.56 की औसत से 41 विकेट लेकर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई. पियरे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 मैचों में आठ विकेट लिए हैं.
भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम : रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिक (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानासे, जॉन कैंपबेल, टेगनाराइन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स.