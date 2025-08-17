ETV Bharat / sports

48 घंटे के अंदर बुला चौधरी के 295 पदक बरामद, चोर को भी किया गया गिरफ्तार - BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL

Bula Choudhury theft medal: पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुला चौधरी के चोरी हुए पदकों में से 295 पदक को ढूंढ निकाला है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 3:49 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस ने पद्मश्री बुला चौधरी के घर से गायब पदकों को ढूंढ निकाला है. पुलिस को ये कामयाबी 48 घंटे के अंदर मिली, क्योंकि 15 अगस्त को बुला चौधरी के घर से पद्मश्री समेत सभी पदक चोरी हुए थे और 17 अगस्त की सुबह तक 295 पदक बरामद कर लिया गया. हालांकि, बुला चौधरी का कहना है कि पुलिस अभी तक छोटा पद्मश्री पदक और कई अंतरराष्ट्रीय पदकों का पता नहीं लगा पाई है.

पुलिस ने कहा, '15 अगस्त की सुबह बुला चौधरी के घर से पदक चोरी हो गए थे. उसके बाद से हमने जांच शुरू की, सभी लोग चिंतित थे, इसलिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई और सीआईडी की भी मदद ली गई. जिसकी वजह से 295 पदक बरामद हुए है. इसके अलावा कृष्णा चौधरी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है. बुला चौधरी इस घटना से काफी चिंतित थीं, इसलिए हमने उनसे पदक वापस करने का वादा किया था.'

पश्चिम बंगाल पुलिस (Etv Bharat)

पुलिस ने यह भी कहा, 'शिकायत से कहीं ज्यादा पदक बरामद हुए हैं. अगर हमें और समय मिला, तो हम और खोए हुए पदक बरामद कर सकते हैं. हमारा मानना है कि ये चोरी 12 और 14 अगस्त के बीच हुई होगी. हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके घर खाली न रहें. हम पुलिस गश्त बढ़ाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं.'

पद्मश्री भी मिल जाए
बुला चौधरी ने पुलिस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री, पुलिस और पत्रकारों का धन्यवाद किया. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो पदक अभी भी गायब हैं, उन्हें ढूंढा जाना चाहिए. बुला ने आगे कहा, 'पद्मश्री विजेताओं को दो पदक दिए जाते हैं. एक राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था (बड़ा पदक) जो कस्बा के घर में है. दूसरा छोटा पदक है, जिसे (कपड़ों में लगाकर) पहना जाता है और विभिन्न आयोजनों में पहना जाता है, वह पदक अभी भी गायब है.'

बुला चौधरी (Etv Bharat)

बुला चौधरी ने आगे कहा, 'ये सिर्फ पदक नहीं हैं, ये मेरा जुनून है. मैं 6 साल की उम्र से तैराकी कर रही हूं. मुझे देश-विदेश से कई पदक और सम्मान मिले हैं. जिस दिन यह चोरी हुआ, मेरा दिल टूट गया. मैंने मुख्य सचिव को सूचित किया और सोचा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें सब कुछ बताऊंगी. उससे पहले, चंदननगर पुलिस आयुक्तालय और चंदननगर पुलिस टीम ने मेरे पदक बरामद कर लिए. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे इतनी जल्दी काम कर पाएंगे. अब मैं देबाईपुकुर में अपने घर में एक संग्रहालय स्थापित करने की सोच रही हूं.'

