Watch: युवा फैंस को मिलने से रोकने पर भड़के हिटमैन, सुरक्षाकर्मी को लगाई फटकार

इस बीच मुंबई की जर्सी पहने एक और छोटा प्रशंसक रोहित के पास आया. रोहित ने उसको जर्सी पर अपना ऑटोग्राफ दिया. यह देखकर बच्चा खुशी से फूट-फूट कर रोने लगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. लोग बच्चों के प्रति रोहित के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं. इस दौरान रोहित ने उत्साही प्रशंसकों से भी बात भी की.

सुरक्षाकर्मियों पर गुस्सा जब रोहित अभ्यास समाप्त करने के बाद अपना बैग पैक कर रहे थे, तो एक छोटा प्रशंसक उनके पास आने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, रोहित के सुरक्षा गार्ड ने बच्चे को रोक लिया. जिसके बाद रोहित ने बच्चे की चीख-पुकार सुनी तो उन्होंने सुरक्षाकर्मियों पर गुस्सा जताया और बच्चे को छोड़ने के लिए कहा. आखिरकार, बच्चे ने रोहित के साथ एक सेल्फी ली.

हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इस क्रम में रोहित ने शुक्रवार को शाम में मुंबई के शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया. रोहित ने अपने पूर्व मुंबई साथी अभिषेक नायर के मार्गदर्शन में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया. जैसे ही लोगों को ये खबर हुई की रोहित शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उनको देखने के लिए पार्क में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. जिनको नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा था.

कार का शीशा टूटा

रोहित ने इस अभ्यास सत्र में कुछ बड़े शॉट खेले. उन्होंने अपने पसंदीदा पुल शॉट का भी ज्यादा अभ्यास किया. इस सत्र को लाइव देखने वाले प्रशंसक बेहद खुश थे. इसी क्रम में रोहित ने एक बड़ा शॉट मारा और गेंद पार्किंग में खड़ी रोहित की महंगी लेम्बोर्गिनी कार की खिड़की पर जोर से लगी. इससे उसके शीशे टूट गए. हालांकि, कार से जुड़ा कोई वीडियो या तस्वीर सामने नहीं आया है. लेकिन वीडियो में वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि यह रोहित की कार है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से, सभी का मानना ​​है कि यह रोहित की कार है. हालांकि, इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है.

रोहित को देखने उमड़ी भीड़

इसी बीच, जब रोहित अपना अभ्यास सत्र समाप्त करके घर जा रहे थे, तो बड़ी संख्या में प्रशंसक पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए. इसी बीच, अभिषेक नायर बाहर आकर प्रशंसकों से अनुरोध किया, कि रोहित के जाते समय कोई भी उनके रास्ते में न आए. हिटमैन ने फैन्स से सहयोग करने का अनुरोध किया. चूंकि फैन्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए रोहित ने सबसे पहले अपनी लैम्बॉर्गिनी कार घर भेज दी. इससे उन्हें लगा कि उनके जाने पर फैन्स भी वहां से चले जाएंगे. लेकिन, फैन्स ने यह सब देख लिया था. जिससे फैंस वहीं पर खड़े रहे जब तक रोहित वहां से नहीं चले गए. थोड़ी देर बाद रोहित फैन्स के बीच से निकले और दूसरी गाड़ी से घर के लिए रवाना हो गए.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

भारतीय टीम वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट मैच खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगी. जहां वो उसको तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. जिसमें भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में खेलते हुए नजर आएंगे.