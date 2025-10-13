कोहली-स्मिथ और विलियमनस भी नहीं तोड़ पाए पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज का ये रिकॉर्ड
Wasim Akram highest test score: तेज गेंदबाज वसीम अकरम का टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर दिग्गज बल्लेबाजों से भी ज्यादा है.
Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 3:35 PM IST
हैदराबाद: तेज गेंदबाजी एक कला है और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की कला को अच्छी तरह जानते हैं. वो बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से परेशान करने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 104 टेस्ट और 356 वनडे मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. जिसमें अकरम ने कुल 916 विकेट लिए. जो एक गेंदबाज की क्षमता को दर्शाने के लिए काफी है.
आमतौर पर तेज गेंदबाज सीम की गति प्राप्त करने के अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके पास शानदार बल्लेबाजी की प्रतिभा भी होती है. जिसके वसीम अकरम एक बेहतरीन उदाहरण थे. जिस प्रतिभा का जलवा वसीम अकरम एक बार 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच में दिखाया. अपनी इस धमाकेदार पारी की वजह से उन्होंने विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ और केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया.
वसीम अकरम के नाबाद 257 रन
पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अक्टूबर 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपनी जिंदगी की सबसे यादगार पारी खेली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिम्बाब्वे ने ग्रांट फ्लावर (110) और पॉल स्ट्रैंग (नाबाद 106) के शतकों की बदौलत 375 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में, पाकिस्तान ने 237/7 पर लड़खड़ाने के बावजूद 553 रन बनाने में सफल रहा, और इस शानदार कमबैक का कारण वसीम अकरम की जबरदस्त पारी थी. उन्होंने उस मैच में 363 गेंदों पर 12 छक्कों की मदद से नाबाद 257 रन बनाए. इसके अलावा, उन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ आठवें विकेट के लिए 313 रनों की साझेदारी भी की.
यह पारी टेस्ट क्रिकेट में अकरम का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बन गई. जिसने कोहली, स्मिथ और विलियमसन जैसे बल्लेबाजो को भी पीछे छोड़ दिया. अपनी इस पारी के साथ, अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के मामले में दुनिया के तीन शीर्ष बल्लेबाजों को पीछे छोड़ने का अनोखा कारनामा किया.
कोहली, स्मिथ और विलियमसन के सर्वोच्च स्कोर
स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रनों की शानदार पारी खेली. जो टेस्ट में उनका सबसे बड़ा स्कोर है. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 601/5 रन पर पारी घोषित की और टीम ने अंततः एक पारी और 137 रनों से जीत हासिल की. मयंक अग्रवाल ने भी 108 रनों की पारी खेलकर शतक बनाया और गेंदबाजों ने इस विशाल स्कोर का फायदा उठाकर टीम को जीत दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास किया.
वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की सर्वोच्च पारी एशेज 2017/18 में आयी थी, जब उन्होंने तीसरे टेस्ट में 239 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. स्मिथ की इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 41 रनों से हराया. इंग्लैंड के 403 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 662/9 रनों का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित की.
तीसरे महान बल्लेबाज न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं, जिन्होंने 251 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ आई थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए, ब्लैककैप्स ने विलियमसन के दोहरे शतक की बदौलत 519/7 रन पर पारी घोषित की. टॉम लैथम ने 86 रन बनाए और टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की.