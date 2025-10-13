ETV Bharat / sports

कोहली-स्मिथ और विलियमनस भी नहीं तोड़ पाए पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज का ये रिकॉर्ड

वसीम अकरम ( AFP PHOTO )

Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST | Updated : October 13, 2025 at 3:35 PM IST

हैदराबाद: तेज गेंदबाजी एक कला है और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की कला को अच्छी तरह जानते हैं. वो बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से परेशान करने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 104 टेस्ट और 356 वनडे मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. जिसमें अकरम ने कुल 916 विकेट लिए. जो एक गेंदबाज की क्षमता को दर्शाने के लिए काफी है. आमतौर पर तेज गेंदबाज सीम की गति प्राप्त करने के अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके पास शानदार बल्लेबाजी की प्रतिभा भी होती है. जिसके वसीम अकरम एक बेहतरीन उदाहरण थे. जिस प्रतिभा का जलवा वसीम अकरम एक बार 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच में ​​दिखाया. अपनी इस धमाकेदार पारी की वजह से उन्होंने विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ और केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया. वसीम अकरम (AFP PHOTO) वसीम अकरम के नाबाद 257 रन

पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अक्टूबर 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपनी जिंदगी की सबसे यादगार पारी खेली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिम्बाब्वे ने ग्रांट फ्लावर (110) और पॉल स्ट्रैंग (नाबाद 106) के शतकों की बदौलत 375 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में, पाकिस्तान ने 237/7 पर लड़खड़ाने के बावजूद 553 रन बनाने में सफल रहा, और इस शानदार कमबैक का कारण वसीम अकरम की जबरदस्त पारी थी. उन्होंने उस मैच में 363 गेंदों पर 12 छक्कों की मदद से नाबाद 257 रन बनाए. इसके अलावा, उन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ आठवें विकेट के लिए 313 रनों की साझेदारी भी की.

