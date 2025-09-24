निकल गई हेकड़ी! हसरंगा से पंगा लेने चला था पाकिस्तानी खिलाड़ी, फिर वीडियो में मुंह छिपाता आया नजर
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 का तीसरा मैच खेला गया था, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है.
हैदराबाद : एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से उतना दमदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जितना उनसे पाकिस्तानी फैंस उम्मीद कर रहे हैं. लेकिन मैदान पर उनकी हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसा ही कुछ श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के सेलिब्रेशन के दौरान दिखा, अबरार से पहले भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ कुछ विवादित सेलिब्रेशन कर चर्चाओं का क्रेंद बन चुके हैं.
अबरार ने हसरंगा से लिया पंगा
अब अबरार अहमद ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सेलिब्रेशन करते हुए श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा के सिग्नेचर सेलिब्रेशन की नकल उतारी और अपनी हेकड़ी दिखाई लेकिन इसके बाद हसरंगा ने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया और मैदान पर उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन कर उनकी बोलती बंद कर दी. इस दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी कैमरे कैद हुआ, जहां लग रहा था कि वो अब पछता रहा है कि उसने किस से पंगा ले लिया.
हसरंगा ने निकाली अबरार की हेकड़ी
दरअसल मैच में श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. जब श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा 13 बॉल में 15 रन बनाकर खेल रहे थे, तब अबरार अहमद की एक गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए. उन्हें आउट करने के बाद अबरार ने हसरंगा का फोन कॉलिंग सेलिब्रेशन किया, जो काफी अजीब लगा. जब पाकिस्तान की पारी के दौरान हसरंगा ने फखर जमान का कमाल का कैच पकड़ा और सईम अयूब का विकेट लिया तो उन्होंने अबरार की नकल उतारी और उनकी तरह गर्दन हिलाते हुए बाहर जाने वाला सेलिब्रेशन किया.
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान हुई इस टशन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट में भी कर रहे हैं. भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन किया और हारिस रऊफ प्लेन गिरने और 6-0 के कुछ विवादित सेलिब्रेशन किए थे, जिनके वीडियो ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं.
पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता मैच
इस मैच की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ बड़ी मुश्किलों के साथ पाकिस्तान ने 5 विकेट से 12 बॉल बाकी रहते हुए मैच जीत लिया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने 18 ओवर में 138 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली और अपने आप को सुपर-4 में जीवित रखा है.
