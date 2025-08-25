नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे होनहार और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्हें अक्सर मौका नहीं मिल पाता है. ऐसे में मौका न मिलने के चलते उनका हुनर दम तोड़ देता है. ऐसे ही एक खिलाड़ी ने अब सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उसने आईपीएल में बेंच पर बिठाए रखने और मैच खेलने का मौका नहीं देने का बदला अब दूसरी लीग में जाकर बल्ले के साथ धमाल मचाकर लिया है.

बल्लेबाज ने 10 छक्के ठोक मचाया धमाल

इस खिलाड़ी ने मात्र 41 गेंदों में बल्ले के साथ तबाही मचाते हुए 229.27 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 94 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए. उन्होंने दस छक्कों के अलावा अपनी पारी में 3 चौके भी लगाए. हालांकि वो दुर्भाग्यशाली रहे और अपना शतक लगाने से सिर्फ 6 रनों से चूक गए.

आपको बता दें कि, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विष्णु विनोद हैं. जिन्होंने केरल क्रिकेट लीग 2025 में ये विस्फोटक पारी खेली है. उनके बल्ले से ये पारी कोच्चि ब्लू टाइगर्स और एरीज कोल्लम सैलर्स के बीच 24 अगस्त यानी बीते रविवार को खेले गए मैच में निकली.

विष्णु की पारी पर संजू ने फेरा पानी

इस मैच में एरीज कोल्लम सैलर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विष्णु की 94 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए. विष्णु के अलावा सचिन बेबी ने भी 91 रनों की तूफानी पारी खेली. कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाकर 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली. कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए संजू सैमसन ने 121 रनों की शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

IPL की नाइंसाफी का विनोद ने लिया बदला

आपको बता दें कि विष्णु विनोद को आईपीएल 2025 की नीलामी में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पंजाब किंग्स ने खरीदा था. लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने के लिए नहीं मिला और वो पूरे सीजन बेंच पर ही बैठे हुए नजर आए. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने फाइनल में जगह बनाई. टीम में जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह ने विकेटकीपर की भूमिका निभाई.

विष्णु को आईपीएल 2025 में शामिल किया गया लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. बेंच पर बिठाए रखने की नाइंसाफी का बदला अब उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से 94 रनों की आतिशी पारी खेलकर लिया है. इसके साथ ही प्रीति जिंटा, रिकी पोटिंग और श्रेयस अय्यर को भी साफ मैसेज दे दिया है कि वो बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं. विनोद केरल की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने आईपीएल में 6 मैच खेले हैं और 56 रन बनाए हैं. वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले चुके हैं.