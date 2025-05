ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा - VIRAT KOHLI RETIRES

रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: 20 जून से शुरू होने वाली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके इस की जानकारी दी. कोहली ने इंस्टा पर लिखा भावुक पोस्ट कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं. ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा. इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा. सफेद जर्सी में खेलना एक बहुत ही निजी अनुभव है. शांत माहौल, लंबे दिन, छोटे-छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देख पाता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं. कोहली ने आगे लिखा, 'जब मैं इस प्रारूप से दूर जा रहा हूं, तो यह आसान नहीं है, लेकिन यह सही लगता है. मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया है, और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है. मैं दिल से आभार के साथ जा रहा हूं, उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने मैदान साझा किया, और हर एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान देखा. मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा.' रोहित और कोहली की जगह कौन लेगा?

बता दें कि इससे पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि रोहित शर्मा के 7 मई को टेस्ट से संन्यास की घोषणा करने के बाद 10 मई को विराट कोहली ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट लेने मन बना लिया है. जिसके बारे में उन्होंने बीसीसीआई को भी सूचित कर दिया है. अब जबकि उन्होंने आधिकारिक रूप से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि रोहित और कोहली की जगह किस खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा. इन दो महान खिलाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए लाइन में कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. जिसमें जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, रितुराज गायकावाड और देवदत्त पड्डीकल का नाम शामिल है. कोहली का टेस्ट करियर (Virat Kohli Test career) विराट विराट कोहली ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक है. इस के अलावा उन्होंने 2014 से 2022 तक भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे और सफलता दर के मामले में वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं. बतौर कप्तान कोहली के 68 मैचों में भारत ने 40 मैच जीते और 11 मैच ड्रॉ रहे. कोहली-रोहित अब सिर्फ वनडे में आएंगे नजर भारतीय टीम के ये महान बल्लेबाज अब सिर्फ 50 ओवर के फॉर्मेट में नजर आएंगे, क्योंकि दोनों क्रिकेटरों ने सबसे पहले क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कहा. दोनो ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. उसके बाद अब इन दोनो खिलाड़ियों ने टेस्ट से भी दूरी बना ली है. रोहित ने 7 मई को अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया जबकि कोहली ने 10 मई को इसकी घोषणा की. वनडे की बात करें तो कोहली ने 302 मौच में 58 की औसत से 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल है. कोहली की सबसे बड़ी पारी 183 रनों की है. वहीं रोहित शर्मा ने 273 मैच में 49 का औसत से कुल 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल है. रोहित की वनडे में सबसे बड़ी पारी 264 रनों की है. ये भी पढ़ें विराट कोहली का इरादा नेक है लेकिन... सिद्धू ने बीसीसीआई से कर दी बड़ी मांग टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान और उप-कप्तान का नाम आया सामने, बुमराह का कटा पत्ता!

