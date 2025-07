ETV Bharat / sports

विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी, लंदन में बताई संन्यास लेने की सबसे बड़ी वजह - VIRAT KOHLI IN LONDON

Published : July 9, 2025 at 10:13 AM IST

By ETV Bharat Sports Team

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इन दिनों लंदन में हैं. जहां उन्हें पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ विंबलडन 2025 में नोवाक जोकोविच का मैच देखते हुए भी देखा गया. इस के अलावा ये स्टार खिलाड़ी लंदन में ही युवराज सिंह के चैरिटी संस्थान 'You We Can Foundation' के तहत आयोजित एक डिनर में भी पहुंचा, जहां टीम इंडिया के अलावा दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे.

विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट पर बोली बड़ी बात

इस मौके पर विराट कोहली ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की. जब उनसे पूछा गया कि फैंस आपको टेस्ट क्रिकेट में मिस कर रहे हैं तो इस पर विराट कोहली ने मजेदार बात कही. उन्होंने कहा, ' मैंने अभी दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी को रंगा है. आप जानते हैं कि जब हर चार दिन में अपनी दाढ़ी को रंगा जाने लगे तो आपको पता चल जाता है कि अब समय आ चुका है.' दरअसल कोहली इस मजेदार बात से ये बताना चाह रहे थे कि उनके लिए अब अपने शानदार टेस्ट करियर को अलविदा कहने का समय आ गया है.