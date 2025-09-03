नई दिल्ली: विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी है. उन्होंने भले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और टेस्ट से संन्यास ले लिया हो लेकिन उन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है. ऐसे में उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलने की उम्मीद उनके फैंस लगाए हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल समेत तमाम खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट दिया था, जिसे उन्होंने पास कर लिया था. इस टेस्ट में विराट कोहली शामिल नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका टेस्ट नहीं हुआ था.

विराट के फिटनेस टेस्ट को लेकर बीसीसीआई पर उठे सवाल

विराट कोहली ने भी फिटनेस टेस्ट दिया है, लेकिन विराट के टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने नया नियम बना डाले और उनका फिटनेस टेस्ट भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में कराया. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, विराट कोहली ने फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड में दिया है और उन्होंने ये फिटनेस टेस्ट पास भी कर लिया है. बीसीसीआई ने विराट के लिए इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट का बंदोबस्त किया था.

भारत के अन्य खिलाड़ियों रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने भारत में फिटनेस टेस्ट दिया था. रिपोर्ट में बीसीसीआई अधिकारी की ओर से दावा किया गया है कि विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट बोर्ड की मंजूरी के बाद लिया गया है. विराट के इस टेस्ट की रिपोर्ट बीसीसीआई को फिजियो द्वारा भेजी गई.

वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से मचा बवाल

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ लंदन में रहते हैं. उन्होंने लंदन में घर लिया है और वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं. कोहली आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद लंदन चले गए थे. वो तब से इंडिया नहीं आए हैं. ऐसे में फिटनेस टेस्ट देने के लिए भी विराट कोहली इंडिया नहीं आए, बल्कि उनका टेस्ट इंग्लैंड में हुआ. इसके बाद से ही उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर सवाल खड़े हो गए हैं.

विराट कोहली के लिए टीम इंडिया में वीआईपी कल्चर चालू कर दिया गया है. अब सोशल मीडिया पर विराट कोहली और बीसीसीआई को लेकर लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं.