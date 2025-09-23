ETV Bharat / sports

विराट कोहली के जबरा फैन ने बनवाया सोने का मोबाइल कवर और ब्रेसलेट, कीमत कर देगी हैरान

विराट कोहली के वैसे तो कई प्रशंसक हैं लेकिन सूरत के एक प्रशंसक ने उनकी तस्वीर के साथ सोने का मोबाइल कवर बनाया है.

Virat Kohli fan made gold mobile cover
विराट कोहली के प्रशंसक ने बनाया सोने का मोबाइल कवर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 4:56 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक प्रशंसक उनकी तस्वीर और नाम वाला सोने का मोबाइल कवर लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. अंकित पटेल ऐसे ही एक प्रशंसक हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. कोहली के दीवाने अंकित ने अपने मोबाइल पर कोहली की तस्वीर वाला 15 तोला का कवर लगाया है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

यह इस बात का प्रमाण है कि प्रशंसकों का इस क्रिकेटर के प्रति कितना प्यार और सम्मान है. हैरानी की बात है कि कोहली को अपना गॉडफादर कहने वाले अंकित पटेल ने उनकी याद में 15 लाख रुपये का 15 तोला का सोने का मोबाइल कवर लगाया है. इसके अलावा ब्रेसलेट पर विराट कोहली का नाम भी लिखा है, जो उनके महंगे प्यार का प्रमाण बताया जा रहा है. प्रशंसक की इस प्रशंसा को देखकर कई लोग अंकित पटेल से मिलने आ रहे हैं.

विराट कोहली के प्रशंसक ने बनाया सोने का मोबाइल कवर (ETV Bharat)

विराट कोहली मेरे गुरु हैं : अंकित विराट का फैन

विराट के फैन ने कहा, 'विराट कोहली मेरे गुरु हैं. उन्हें मैदान पर देखना आंखों के लिए एक दावत है. मैं उनकी खेल शैली, उनकी बल्लेबाजी और उनकी खेल भावना का प्रशंसक हूं. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. मैं भी एक क्रिकेटर हूं और थोड़ा आगे बढ़ा हूं. विराट कोहली मेरी सफलता का कारण हैं. इसी प्रशंसा के कारण मैं कोहली से मिलने तीन बार लंदन गया. लेकिन विभिन्न कारणों से मैं उनसे अब तक नहीं मिल सका. मैं कई भारतीय क्रिकेटरों से मिल चुका हूं. हालांकि, अंकित ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वह कोहली से नहीं मिल पाए हैं.

Virat Kohli fan made gold mobile cover
विराट कोहली के प्रशंसक ने बनाया सोने का मोबाइल कवर (ETV Bharat)

विराट कोहली के सोने के कवर ने खींचा ध्यान

कोहली के प्रति अपनी प्रशंसा के चलते उसने 15 लाख रुपये का 15 तोला सोने का कवर और ब्रेसलेट बनवाया है और उसे अपने मोबाइल पर लगाया है. उसके मोबाइल कवर पर कोहली की तस्वीर और नाम उकेरा गया है. कोहली के प्रति मेरी इस प्रशंसा को देखकर कई लोग हैरान हैं. कई लोग तो सिर्फ इस सोने के कवर को देखने के लिए मुझसे मिलने आते हैं. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, अंकित ने कोहली के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की है. अंकित पटेल एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं और कई मैच खेल चुके हैं. उन्होंने विजय ट्रॉफी भी जीती है.

Virat Kohli fan made gold mobile cover
विराट कोहली के प्रशंसक ने बनाया सोने का मोबाइल कवर (ETV Bharat)
Last Updated : September 23, 2025 at 4:56 PM IST

