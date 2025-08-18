ETV Bharat / sports

कोहली के विराट 17 साल: किंग की ये 5 पारियां कभी नहीं भूल पाएंगे आप

17 YEARS OF KING KOHLI: चेस मास्टर विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर के 17 साल पूरे कर लिए.

विराट कोहली टी20 ट्रॉफी के साथ
विराट कोहली टी20 ट्रॉफी के साथ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025

Virat Kohli 17 years: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोमवार (18 अगस्त) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17 साल पूरे कर लिए. विराट ने 18 अगस्त 2008 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था. वो उस समय उन सवालों का जवाब थे कि टीम इंडिया का अगला सचिन तेंदुलकर कौन होगा?

विराट अपने करियर की शुरुआत से ही अपने आक्रामक खेल से विरोधियों को डराते रहे. उन्होंने प्रशंसकों में यह विश्वास भी जगाया कि जब टीम मुश्किल में होती है तो कोहली उस समय खड़े होते हैं. इस तरह, वह टी20, टेस्ट या वनडे फॉर्मेट में रनों की प्यास बुझाने के लिए मैदान में उतरते थे. अपने लंबे करियर में उन्होंने ढेरों रन और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्हें रन मशीन, चेज मास्टर, रिकॉर्ड्स ब्रेकर और किंग जैसे खिताब भी मिले हैं.

कोहली के विराट 17 साल
कोहली के विराट 17 साल (AP PHOTO)

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी कोहली ने पीछे छोड़ दिया. सचिन ने वनडे में 49 शतक लगाए थे. उस समय ऐसा माना जाता था कि कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर, 40 शतक भी नहीं लगा सकता है. लेकिन, सबके चहेते विराट अपने प्रदर्शन से उस रिकॉर्ड की ओर दौड़ रहे थे और हर बार शतक जड़ रहे थे. तब सबको लगने लगा कि यह रिकॉर्ड सिर्फ विराट ही तोड़ सकते हैं. इस तरह, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, विराट ने 2023 विश्व कप में अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया. वर्तमान में, वह वनडे में 51 शतकों के साथ दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.

कहा जा रहा है कि विराट की उपलब्धियां ही सब कुछ नहीं हैं. विराट अपने करियर में एक समय पर दोनों प्रारूपों में 50 प्लस की औसत से रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज भी हैं. न केवल एक बल्लेबाज के रूप में, बल्कि एक कप्तान के रूप में भी, उन्होंने कई यादगार जीत हासिल की हैं. हालांकि, कई पारियां ऐसी भी हैं जो उन्हें एक बल्लेबाज के रूप में किंग बनाती हैं. आइए अब कुछ उनकी बेहतरीन पारियों पर एक नजर डालते हैं.

किंग कोहली
किंग कोहली (AP PHOTO)

254 बनाम दक्षिण अफ्रीका (2019)
विराट ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया. इस मैच में कोहली 254 रनों पर नाबाद रहे. यह टेस्ट मैचों में कप्तान के रूप में उस समय टीम इंडिया का सर्वोच्च स्कोर है. हालांकि, विराट को इस मैच में 300 का आंकड़ा छूने का मौका मिला. लेकिन उन्होंने टीम की प्राथमिकता के लिए पारी घोषित कर दी. जिसके परिणामस्वरूप, भारत ने मैच जीत लिया.

2016 टी20 विश्व कप
टीम इंडिया को 2016 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना जरूरी था. 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने 7.3 ओवर में 49 रन पर 3 विकेट खो दिए. विराट ने इस मौके पर असाधारण संघर्ष किया. वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ 51 गेंदों पर 82 रनों पर नाबाद रहे. इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई टीम घर लौट गई, जबकि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया. हालांकि, टीम इंडिया इन सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हार गई.

चेस मास्टर विराट कोहली
चेस मास्टर विराट कोहली (AP PHOTO)

पाकिस्तान के खिलाफ 148 गेंदों में 183 रन
2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की असाधारण पारी, उनके करियर का सबसे यादगार पल था. 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गंभीर मैच की दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए थे. विराट ने इस मौके पर बहादुरी से संघर्ष किया. उन्होंने सचिन और रोहित शर्मा के साथ एक अहम साझेदारी की. इस दौरान उन्होंने मात्र 148 गेंदों में 183 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई.

2022 टी20 विश्व कप
2022 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की पारी को कोई भी नहीं भूल सकता है. 160 रनों का पीछा करते हुए भारत ने मात्र 31 रनों पर 4 अहम विकेट गंवा दिए. इससे सभी को लगा कि भारत पाकिस्तान से हार ही जाएगा. लेकिन, विराट (नाबाद 82 रन) ने अपनी शानदार पारी से पाकिस्तान से जीत छीन ली. उन्होंने हार की कगार पर खड़ी टीम इंडिया को जीत दिलाई. इस मैच में कोहली का दो छक्का कोई नहीं भूल सकता जो उन्होंने हारिस रऊफ मारा था.

2012 में श्रीलंका के खिलाफ यादगार शतकीय पारी
2012 की ट्राई-सीरीज में बोनस अंक हासिल करने के लिए, टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ मैच में 40 ओवरों में 321 रनों का लक्ष्य हासिल करना था. उस समय अकेले विराट, श्रीलंकाई गेंदबाजों पर फट पड़े और भारत ने 321 रनों के विशाल लक्ष्य को 36.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया. कोहली ने सिर्फ 86 गेंदों में 133 रनों की विशाल शतकीय पारी खेली. इसी के साथ विराट हीरो बन गए.

विराट कोहली ने अपने 17 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. टी20 और टेस्ट को पहले ही अलविदा कह चुके विराट फिलहाल वनडे में खेल रहे हैं.

कोहली के विराट 17 साल पर एक नजर:

फॉर्मेटरनमैचशतक
टेस्ट 9230 12330
वनडे 14181 30251
टी20 4188 12501

