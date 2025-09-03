ETV Bharat / sports

RCB स्टार विराट कोहली ने बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी, दुख व्यक्त कर मृतकों के परिजनों के लिए जताई संवेदना - VIRAT KOHLI

विराट कोहली ने बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए एक भावुक पोस्ट कर अपनी भावनाएं लंबे समय बाद जाहिर की हैं.

Virat Kohli on Bengaluru stampede
विराट कोहली आईपीएल ट्रॉफी के साथ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 12:10 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था. इसके बाद आरसीबी ने विजय समारोह का आयोजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया. इस समारोह के दौरान स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. इसके बाद आरसीबी और विराट कोहली की जमकर आलोचना हुई थी. इसके साथ ही कर्नाटक सरकार को लेकर भी लोगों ने आक्रोश जताया था.

इस घटना के बाद आरसीबी की ओर से मृतकों के परिवारजनों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई थी. लेकिन उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया. इस घटना में लगभग 47 लोगो घायल हुए थे. इसके बाद अब 4 महीने बाद टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

विराट कोहली ने जाहिर की अपनी भावनाएं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक विराट कोहली के नाम से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि, 'ज़िंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता. जो हमारी फ्रैंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था. वह एक दुखद घटना में बदल गया. मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया और हमारे उन प्रशंसकों के लिए जो घायल हुए. आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सब मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे'.

आरसीबी के साथ विराट कोहली का 18 साल का नाता

विराट कोहली आरसीबी के साथ 18 साल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने 2008 में टीम के साथ अपना सफर शुरू किया था. वो टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. अब उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज शानदार योगदान देते हुए रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी को आईपीएल 2025 का खिताब दिलाया है. ये आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब है. विराट ने आरसीबी के लिए 267 मैचों में 8 शतक और 63 अर्धशतकों की मदद से 8661 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्य स्कोर 122* रहा है. इस दौरान उनके बल्ले से 771 चौके और 291 छक्के निकले हैं.

ये खबर भी पढ़ें : विराट कोहली पर मेहरबान बीसीसीआई, नियम ताक पर रख दिया स्पेशल ट्रीटमेंट, मचा हंगामा

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था. इसके बाद आरसीबी ने विजय समारोह का आयोजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया. इस समारोह के दौरान स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. इसके बाद आरसीबी और विराट कोहली की जमकर आलोचना हुई थी. इसके साथ ही कर्नाटक सरकार को लेकर भी लोगों ने आक्रोश जताया था.

इस घटना के बाद आरसीबी की ओर से मृतकों के परिवारजनों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई थी. लेकिन उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया. इस घटना में लगभग 47 लोगो घायल हुए थे. इसके बाद अब 4 महीने बाद टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

विराट कोहली ने जाहिर की अपनी भावनाएं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक विराट कोहली के नाम से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि, 'ज़िंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता. जो हमारी फ्रैंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था. वह एक दुखद घटना में बदल गया. मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया और हमारे उन प्रशंसकों के लिए जो घायल हुए. आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सब मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे'.

आरसीबी के साथ विराट कोहली का 18 साल का नाता

विराट कोहली आरसीबी के साथ 18 साल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने 2008 में टीम के साथ अपना सफर शुरू किया था. वो टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. अब उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज शानदार योगदान देते हुए रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी को आईपीएल 2025 का खिताब दिलाया है. ये आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब है. विराट ने आरसीबी के लिए 267 मैचों में 8 शतक और 63 अर्धशतकों की मदद से 8661 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्य स्कोर 122* रहा है. इस दौरान उनके बल्ले से 771 चौके और 291 छक्के निकले हैं.

ये खबर भी पढ़ें : विराट कोहली पर मेहरबान बीसीसीआई, नियम ताक पर रख दिया स्पेशल ट्रीटमेंट, मचा हंगामा
Last Updated : September 3, 2025 at 1:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRAT KOHLI ON BENGALURU STAMPEDERCBBENGALURU STAMPEDEIPLVIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.