युवराज पाजी, भज्जू पा और जहीर खान... विराट ने तीनों दिग्गजों के बारे में किया बड़ा खुलासा - VIRAT KOHLI ON YUVRAJ SINGH

Published : July 9, 2025 at 12:57 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इन दिनों लंदन में हैं. जहां उन्होंने 8 जुलाई को साथी खिलाड़ी युवराज सिंह के चैरिटी संस्थान 'You We Can Foundation' के तहत आयोजित एक डिनर में भी शिरकत की. इस कार्यक्रम में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम के अलावा दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे.

विराट ने अपने रिटायरमेंट पर बोली मजेदार बात

इस मौके पर विराट कोहली से उनके टेस्ट रिटायरमेंट से लेकर उनके सीनियर खिलाड़ियों के साथ संबंध के बारे में सवाल किए गए. जब कोहली से उनके संन्यास के बारे में सवाल किया गाय तो उन्होंने कहा, 'मैं ने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी के बाल को कलर किया है और आप जानते हैं कि जब हर चार दिन के बाद दाढ़ी को रंगा जाए तो आप को समझ जाना चाहिए की आप का समय आ गया है.'

युवराज पाजी, भज्जू पा और जहीर खान ने मेरा बहुत साथ दिया: विराट कोहली