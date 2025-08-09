Virat Kohli Training: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होते ही स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में वापसी के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है. जिसकी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की है. जिसमें वो नेट सत्र में गुजरात टाइटन्स के सहायक कोच नईम अमीन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. कोहली ने नईम के साथ तस्वीर साझा करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'ट्रेनिंग में मदद करने के लिए धन्यवाद, भाई. आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है.'
विराट कोहली वनडे में वापसी के लिए तैयार
बता दें कि हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम ने इंग्लैंड को आखिरी टेस्ट में 6 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी थी. इसके बाद टीम इंडिया का अगला मैच एशिया कप है जो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है. फिर उसके बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है. लेकिन भारत का वनडे मैच 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होगा. जिसके लिए 36 वर्षीय कोहली ट्रेनिंग कर रहे है. आईपीएल ट्रॉफी उठाने के बाद ये कोहली का पहला प्रशिक्षण सत्र था.
बता दें कि विराट कोहली टी20 आई और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, अब वो केवल वनडे में ही खेलते हुए नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पूर्व भारतीय कप्तान 19 से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन वनडे सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं.
कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं
कोहली के 2027 के एकदिवसीय विश्व कप तक खेलने की उम्मीद है, और वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. चैंपियंस ट्रॉफी में वह अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अर्धशतक बनाया था. 2025 में अब तक, कोहली ने 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं.
कोहली ने आखिरी बार जून में क्रिकेट खेला है
बता दें कि विराट कोहली ने आखिरी बार जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए क्रिकेट खेला था, जहां वह RCB की प्लेइंग इलेवन के सदस्य थे, जिसने IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी. कोहली ने खिताबी मुकाबले में 43 रनों की शानदार पारी खेली थी. कोहली इस साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं. उसके बाद उन्होंने लाल गेंद वाले क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा करके प्रशंसकों को चौंका दिया.
Virat Kohli with Shash Kiran in the UK. pic.twitter.com/Y9JoWrO1Gl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2025
विराट कोहली की सफेद दाढ़ी
हाल ही में विराट कोहली की लंदन में एक प्रशंसक के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. जिसमें वो काली टोपी पहने हुए तस्वीर के लिए पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस तस्वीर का सबसे आकर्षक हिस्सा कोहली की सफेद दाढ़ी थी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये अटकलें तेज हो गई कि 36 वर्षीय यह सुपरस्टार शायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाला है.