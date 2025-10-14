ETV Bharat / sports

भारत में पड़े विराट कोहली के कदम, स्टाइलिश लुक से किया फैंस को दीवाना, देखें वीडियो

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत पहुंच गए हैं. वो लंदन से दिल्ली आ चुके हैं. विराट कोहली पत्नी अनुष्का और अपने बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज का हिस्सा विराट कोहली भी हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो भारत पहुंच चुके हैं. अब वो भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम के साथ रवाना होंगे. विराट कब होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना

आपको बता दें कि, भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी बतौर प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे. हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने वाली है.