भारत में पड़े विराट कोहली के कदम, स्टाइलिश लुक से किया फैंस को दीवाना, देखें वीडियो
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली भारत पहुंच चुके हैं. वो दिल्ली में स्टाइलिश लुक में नजर आए.
Published : October 14, 2025 at 3:58 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत पहुंच गए हैं. वो लंदन से दिल्ली आ चुके हैं. विराट कोहली पत्नी अनुष्का और अपने बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज का हिस्सा विराट कोहली भी हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो भारत पहुंच चुके हैं. अब वो भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम के साथ रवाना होंगे.
विराट कब होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना
आपको बता दें कि, भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी बतौर प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे. हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने वाली है.
Virat Kohli clicked at Delhi Airport Today. 📸🖤 pic.twitter.com/CAQkdrSxEL— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025
विराट ने स्टाइलिश लुक से जीता फैंस का दिल
इससे पहले ही विराट कोहली दिल्ली पहुंच चुके हैं. इस दौरान विराट एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट हुए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका स्टाइलिश लुक ने सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस दौरान विराट ब्लैक कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पैंट में नजर आए. उन्होंने व्हाइट कलर के शूज पहने हुए थे. उनकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था. इस लुक में वो किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे थे.
The GOAT is here !!!! 🐐 pic.twitter.com/u71bN56eMH— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025
विराट भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए भरेंगे उड़ान
विराट कोहली को इससे पहले कई बार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है. वो लंदन से सीधे सीरीज खेलने के लिए टीम से कई देशों में जाकर जुड़े हैं, लेकिन उन्हें इस बार भारत बुलाया गया है. वो चाहते तो लंदन से ऑस्ट्रेलिया आसानी से पहुंच सकते थे. लेकिन अब वो रोहित शर्मा समेत अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे. इसके पीछे भी कोई बड़ा प्लान नजर आ रहा है.
