JSCA में क्रिकेट का धमालः वीनु मांकड़ ट्रॉफी का आगाज, 'मिनी सहवाग' पर रहेगी नजर!

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगी हुई है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के अधीन राजधानी के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स समेत कुल चार मैदानों में वीनु मांकड़ ट्रॉफी अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है.

आठ दिन तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश के विभिन्न प्रांतों से कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं. बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की मौजूदगी के कारण खिलाड़ियों में प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

जानकारी देते जेएससीए उपाध्यक्ष (ETV Bharat)

गुरुवार को वीनू मांकड़ ट्रॉफी एलीट यूथ लिस्ट A का मैच दिल्ली और असम के बीच रांची के जेएससीए ओवल मैदान में खेला गया. असम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन का स्कोर खड़ा किया. जिसमें शिवेंद्र ने 77 और तुषार रुद्र बोरह ने 71 रन की पारी खेली. दिल्ली की ओर से लक्ष्मण ने 4 और ध्रुव बिंद्रा ने 3 विकेट झटके. वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. आर्यवीर सहवाग 11 रन बनाकर अमित चौधरी का शिकार बनें. टीम के कप्तान प्रणव पंत के नाबाद 127 और अर्णव बग्गा के 57 रनों की बदौलत दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 238 रन बनाए और 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया.

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर पर सबकी निगाहें हैं. आर्यवीर ने बीते कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. पिछले सत्र में कुचबिहार ट्रॉफी में उन्होंने दिल्ली अंडर-19 टीम की ओर से मेघालय के खिलाफ 297 रनों की शानदार पारी खेलकर सभी को चौंका दिया था. उनकी इस पारी में 51 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें “मिनी सहवाग” के नाम से भी पुकारा जाने लगा. इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग टी-20 में भी उन्होंने कई बार टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.