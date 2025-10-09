JSCA में क्रिकेट का धमालः वीनु मांकड़ ट्रॉफी का आगाज, 'मिनी सहवाग' पर रहेगी नजर!
रांची में क्रिकेट का धमाल मचने वाला है. वीनु मांकड़ ट्रॉफी अंडर-19 का टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है.
Published : October 9, 2025 at 5:35 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगी हुई है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के अधीन राजधानी के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स समेत कुल चार मैदानों में वीनु मांकड़ ट्रॉफी अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है.
आठ दिन तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश के विभिन्न प्रांतों से कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं. बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की मौजूदगी के कारण खिलाड़ियों में प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.
गुरुवार को वीनू मांकड़ ट्रॉफी एलीट यूथ लिस्ट A का मैच दिल्ली और असम के बीच रांची के जेएससीए ओवल मैदान में खेला गया. असम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन का स्कोर खड़ा किया. जिसमें शिवेंद्र ने 77 और तुषार रुद्र बोरह ने 71 रन की पारी खेली. दिल्ली की ओर से लक्ष्मण ने 4 और ध्रुव बिंद्रा ने 3 विकेट झटके. वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. आर्यवीर सहवाग 11 रन बनाकर अमित चौधरी का शिकार बनें. टीम के कप्तान प्रणव पंत के नाबाद 127 और अर्णव बग्गा के 57 रनों की बदौलत दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 238 रन बनाए और 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया.
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर पर सबकी निगाहें हैं. आर्यवीर ने बीते कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. पिछले सत्र में कुचबिहार ट्रॉफी में उन्होंने दिल्ली अंडर-19 टीम की ओर से मेघालय के खिलाफ 297 रनों की शानदार पारी खेलकर सभी को चौंका दिया था. उनकी इस पारी में 51 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें “मिनी सहवाग” के नाम से भी पुकारा जाने लगा. इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग टी-20 में भी उन्होंने कई बार टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि रांची में लगातार बीसीसीआई से स्वीकृत टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं. जिससे झारखंड के खिलाड़ियों को भी बड़ा मंच मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसी मैदान पर और भी राष्ट्रीय स्तर के जूनियर टूर्नामेंट आयोजित होंगे. संभावना है कि आने वाले हफ्तों में राहुल द्रविड़ के बेटे भी यहां खेलते नजर आएंगे. ऐसे आयोजन रांची के लिए गर्व की बात हैं.
उन्होंने आगे बताया कि इन प्रतियोगिताओं से स्थानीय खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रेरणा मिलती है, बल्कि उन्हें बड़े खिलाड़ियों से सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है. रणजी टीम और अंडर-19 स्तर के कई खिलाड़ी इन आयोजनों से लाभान्वित हो रहे हैं. रांची का JSCA स्टेडियम पहले भी कई यादगार अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का गवाह रहा है. अब यहां लगातार हो रहे राष्ट्रीय जूनियर टूर्नामेंटों से झारखंड क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य की उम्मीदें और भी मजबूत हुई हैं.
खेल प्रेमियों के लिए यह सप्ताह रोमांच से भरपूर रहेगा, जहां देश के युवा सितारे भविष्य की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने को तैयार हैं. वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर के साथ-साथ अन्य युवा प्रतिभाएं भी चयनकर्ताओं की नजर में हैं. यह टूर्नामेंट न केवल युवा खिलाड़ियों के करियर के लिए अहम साबित होगा, बल्कि रांची को देश के प्रमुख क्रिकेट केंद्रों में और भी मजबूती से स्थापित करेगा.
