Chennai Grand Masters 2025: जर्मनी के विंसेंट कीमर ने आठवें राउंड में नीदरलैंड के ग्रैंडमास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के खिलाफ ड्रॉ खेलकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया. वो प्रतियोगिता के इतिहास में पहले सिंगल चैंपियन बने हैं. 20 वर्षीय कीमर एक राउंड शेष रहते यह खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहे. वह टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रहे हैं और अब केवल एक राउंड शेष रहते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर 1.5 अंकों की अजेय बढ़त बनाए हुए हैं.

भारतीय ग्रैंडमास्टर कार्तिकेयन मुरली और अर्जुन एरिगैसी के बीच आठवें राउंड का मुकाबला बराबरी पर खत्म होने के बाद जर्मन ग्रैंडमास्टर की जीत महज औपचारिकता बनकर रह गई. इस नतीजे ने सुनिश्चित कर दिया कि कीमर की बढ़त बरकरार रहेगी और वही चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चैंपियन होंगे.

खिताब जीतने के बाद कीमर ने अपनी खुशी जाहिर की

कीमर ने जीत के बाद कहा, 'मैं चैंपियनशिप का खिताब जीतकर बहुत खुश हूं. पहला राउंड जीतने से मुझे आत्मविश्वास मिला. इससे मुझे मैच में ध्यान केंद्रित करने और शांत रहने में मदद मिली. लाइव रेटिंग्स में शीर्ष 10 में जगह बनाना एक ऐसी उपलब्धि है जिसे मैं लंबे समय से हासिल करना चाहता था. मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई. सीरीज जीतने के साथ-साथ शीर्ष 10 में जगह बनाना अद्भुत और वाकई खास है. हालांकि, मैच कल भी जारी रहेगा. इसलिए मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और आखिरी राउंड में तनाव बनाए रखना चाहता हूं,'

भारतीय खिलाड़ी टाईटल जीतने से चूके

20 वर्षीय कीमर शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने प्रतियोगिता में लगातार तीन मुकाबले जीते हैं, जिसमें भारत के कार्तिकेयन के खिलाफ एक जीत भी शामिल है. टूर्नामेंट के अन्य परिणामों में, भारत के प्रणव वी. ने अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी रे रॉबसन के साथ ड्रा खेला. अमेरिकी खिलाड़ी अवॉन्डर लियांग ने डच शतरंज खिलाड़ी अनीश गिरी के साथ ड्रा खेला. जबकि अर्जुन एरिगैसी ने विदित गुजराती के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना लगातार चौथा ड्रा खेला. यह अपेक्षाकृत छोटा और बिना किसी घटना के दो घंटे तक चला मुकाबला था.

चैलेंजर वर्ग में एम. प्रणेश सबसे आगे

वह चैलेंजर्स वर्ग में, एम. प्रणेश 6.5 अंकों के साथ शीर्ष दावेदार हैं. उन्होंने अपने पिछले मैच में डी. हरिका को हराया था. अभिमन्यु पुराणिक और लियोन ल्यूक मेंडोंका कुल 6.5 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.

विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि

मास्टर्स श्रेणी के विजेता को 25 लाख रुपये, उपविजेता को 15 लाख रुपये मिलेंगे. जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, चैलेंजर्स श्रेणी के विजेता को 7 लाख रुपये और 2026 मास्टर्स टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा.