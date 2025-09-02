लखनऊ: उत्तर प्रदेश की यूपी टी-20 लीग एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और मनोरंजन का खजाना लेकर आई है. 17 अगस्त 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस लीग के तीसरे सीजन का शानदार आगाज हुआ. इस बार लीग में न केवल बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बल्कि कुछ ऐसे अनूठे खिलाड़ी और नजारे भी सामने आए हैं, जो इसे और खास बना रहे हैं. गोरखपुर के विजय यादव की दोनों हाथों से गेंदबाजी कर के इस लीग का रोमांच बढ़ा दिया है.

यूपी टी-20 लीग में गोरखपुर लायंस की ओर से खेलने वाले विजय यादव इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. उनकी खासियत है कि वह दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज को वह बाएं हाथ से गेंद फेंकते हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज को दाएं हाथ से. इस अनोखी तकनीक के कारण बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझने में चूक जाते हैं. विजय की यह कला न केवल बल्लेबाजों को हैरान करती है, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक अनोखा नजारा पेश करती है. उनकी इस प्रतिभा ने यूपी टी-20 लीग को और रोमांचक बना दिया है. विजय जैसे खिलाड़ी इस लीग को एक अलग पहचान दे रहे हैं और उनकी यह कला भविष्य में उन्हें बड़े मंचों पर ले जा सकती है.

विजय यादव (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में विजय यादव ने बताया कि, 'मैं बचपन से ही क्रिकेट शुरू कर चुका था और मैंने शुरुआत से ही दोनों हाथ से गेंदबाजी की. मुझे किसी ने यह सिखाया नहीं. उन्होंने बताया कि 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूं पिछले दो सीजन यूपी T20 लीग खेल चुका हूं. पिछले सीजन में मैं 7 विकेट लिए थे इस बार अभी तक तीन विकेट ले चुका हूं. पांच सीधे हाथ से और पांच बाएं हाथ से'.

विजय ने बताया कि, वह मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाले है. उनके पिता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं. उसे सिद्धार्थनगर में तैनात हैं. उसका कहना है कि, अपनी कला के दम पर वह भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता है और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जिताना चाहता है.

विजय यादव (ETV Bharat)

विजय यादव के कप्तान और लखनऊ निवासी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अक्षदीप नाथ ने बताया कि, वह शानदार गेंदबाज है और हमारी टीम के लिए एक सितारा है उसकी हमको बहुत मदद मिलती है उसके वेरिएशन काम आते हैं. बल्लेबाज हमेशा उस से कंफ्यूज रहते हैं.

विजय यादव (ETV Bharat)

क्या कहता है नियम

क्रिकेट कोच गोपाल सिंह ने बताया कि, दोनों हाथ से गेंद फेंक जाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मना नहीं है. इसमें नियम यह है कि जब भी गेंदबाज अपनी बोलिंग हाथ को बदलेगा उसे अंपायर को बताना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसे अपनी साइड भी बतानी पड़ेगी. श्रीलंका के कमांडू मेंडेस भी दोनों हाथ से गेंदबाजी कर सकते हैं और आईपीएल 2025 में उन्होंने यह किया भी था. गोपाल सिंह ने बताया कि इस तरह से गेंदबाजी करके कोई खिलाड़ी बल्लेबाजों को अचंभित कर सकता है. विजय यादव ने यही काम किया है और उम्मीद करते हैं कि यूपी T20 लीग हर साल ऐसे ही अनूठे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाती रहेगी.