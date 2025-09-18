ETV Bharat / sports

विराट कोहली ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, पोस्ट कर लिखी ये बड़ी बात

Kohli wishes PM Modi: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी.

Kohli wishes PM Modi
विराट कोहली ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 3:03 PM IST

हैदराबाद: पूर्व भारतीय कप्तान और करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, कोहली ने देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की, जिन्होंने भारत को दुनिया के सभी देशों के बीच एक बहुत ऊंचा स्थान दिलाया है.

कोहली ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करें. हमारे सुंदर राष्ट्र के लिए आपके प्रयासों ने हमें दुनिया के सभी देशों के बीच एक बहुत ऊंचा स्थान दिलाया है. जय हिंद, सर'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर कई खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

Virat Kohli warmest wishes to PM Narendra Modi
विराट कोहली ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं (Virat Kohli X)

मेसी ने पीएम मोदी को हस्ताक्षरित विश्व कप जर्सी भेजी
इस साल के अंत में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी भारत की यात्रा करने वाले हैं. जिस दौर का नाम 'GOAT Tour of India 2025' रखा गया है. इस टूर के आयोजक प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने पीटीआई को बताया कि मेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अर्जेंटीना की 2022 फीफा विश्व कप जीत की एक हस्ताक्षरित जर्सी भेजी है. उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं फरवरी में इस यात्रा पर चर्चा करने के लिए मैसी से मिला था, तो मैंने उन्हें बताया था कि प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन भी आ रहा है, तब उन्होंने कहा था कि वह प्रधानमंत्री के लिए एक हस्ताक्षरित जर्सी भेजेंगे और वो जर्सी दो-तीन दिनों में पहुंच जाएगी.'

सचिन तेंदुलकर
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आने वाला वर्ष आपके स्वास्थ्य, खुशियों और भारत को आगे ले जाने की शक्ति से भरा हो' इससे पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रधानमंत्री के भारत के खेल उद्योग के विकास के प्रयासों की सराहना की और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की.

बता दें कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं. उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था. उन्होंने 2001 से 2014 तक लगातार तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए, तब से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं.

पीएम मोदी बर्थडे: क्रिकेट के भगवान से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक, इन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

