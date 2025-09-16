वैशाली ने ग्रैंड स्विस का खिताब जीतकर रचा इतिहास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर दी बधाई
भारतीय ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. पीएम ने उन्हें बधाई दी है.
हैदराबाद: भारतीय ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के फाइनल में जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया है. इसके साथ ही वैशाली रमेशबाबू ने एक नई उपलब्धि हासिल की है. इस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब जीता हैं. चेन्नई की इस शतरंज खिलाड़ी ने सोमवार को टाईब्रेकर में खिताब जीतकर महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालीफाई किया है.
वैशाली रमेशबाबू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड स्विस में वैशाली की सफलता के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'एक शानदार उपलब्धि. वैशाली रमेशबाबू को बधाई. शतरंज के प्रति उनकी आकांक्षाएं और समर्पण अनुकरणीय हैं. भविष्य के लिए शुभकामनाएं'.
🇮🇳 Vaishali Rameshbabu (@chessvaishali) being awarded her medal and winner’s trophy by FIDE President Arkady Dvorkovich at the closing ceremony of the Women's #FIDEGrandSwiss. pic.twitter.com/0rNPAsGDBw— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025
वैशाली रमेशबाबू ने खिताबी मुकाबले में किया शानदार प्रदर्शन
भारतीय ग्रैंडमास्टर ने सोमवार को महिला ग्रैंड स्विस के 11वें और अंतिम दौर में पूर्व विश्व चैंपियन टैन झोंगयी के साथ ड्रॉ खेला. इसके साथ ही वैशाली आठ अंक हासिल करके रूसी प्रतियोगी कैटरीना लागनो के साथ एक ही पोल में आ गईं. इसके बाद 24 वर्षीय वैशाली ने कैटरीना को टाईब्रेकर में हराकर खिताब बरकरार रखा. वह अगले साल कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली देश की तीसरी प्रतियोगी भी बनीं. महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख और विश्व कप की अनुभवी फाइनलिस्ट कोनेरू हम्पी पहले ही इस टूर्नामेंट में जगह बना चुकी हैं.
Outstanding accomplishment. Congrats to Vaishali Rameshbabu. Her passion and dedication are exemplary. Best wishes for her future endeavours. @chessvaishali https://t.co/0AgnNjRV93— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
वैशाली का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. हाल ही में उन्होंने चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स चैलेंजर्स में केवल 1.5 अंक ही जुटाए. इससे पहले वैशाली को महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में टैन झोंगयी से हार का सामना करना पड़ा था. परिणामस्वरूप चेन्नई की ग्रैंडमास्टर ने ग्रैंड स्विस में खिताब जीतकर अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पा ली. गौरतलब है कि चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स में लगातार सात गेम हारने के बाद वैशाली ग्रैंड स्विस से हटने के बारे में सोच रही थीं लेकिन उनके भाई ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानंद और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुश्किल समय में उन्हें हिम्मत दी.
What a proud moment for the mother! 2 time Women's Grand Swiss Champion @chessvaishali😍❤️— ChessBase India (@ChessbaseIndia) September 15, 2025
Edit: @ram_abhyudaya#chess #chessbaseindia #vaishali pic.twitter.com/2LnEqugGl4
वैशाली ने रविवार को पूर्व विश्व चैंपियन यूक्रेन की मारिया मुजीचुक को हराकर अंतिम दौर में शीर्ष स्थान हासिल किया. फिर सोमवार को अंतिम दौर में उन्होंने काले मोहरे से टैन झोंगयी के साथ ड्रॉ खेला. वैशाली टाईब्रेकर जीतकर ग्रैंड स्विस में खिताब बरकरार रखने वाली पहली प्रतियोगी (किसी भी वर्ग में) बनीं. इससे पहले उन्होंने 2023 में यूके में छह जीत के साथ यह खिताब जीता था.