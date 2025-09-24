ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी कर रचा इतिहास, संजू और यशस्वी का तोड़ा रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi ने इतिहास रचते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. उन्होंने रिकॉर्ड बुक तहस-नहस कर दी है.

Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. उन्होंने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्मुक्त चंद, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. तो आइए हम आपको वैभव सूर्यवंशी के इस कारनामे के बारे में बताते हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया में यूथ वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच में इस समय जारी है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 49.4 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए हैं. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 68 बॉल में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 102.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 70 रनों की आतिशी पारी खेली.

वैभव ने इन खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
इस पारी के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव भारत के लिए अंडर-19 यूथ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने साल 2024 से लेकर अब तक 10 वनडे मैचों में 41 छक्के लगाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने उनमुक्त चंद, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को अंडर-19 वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है.

भारत के लिए उन्मुक्त चंद ने 2011-12 में 21 वनडे में 38 छक्के मारे थे. यशस्वी जायसवाल ने 2018-20 में 27 मैच में 30 छक्के लगाए थे. संजू सैमसन ने 2012-14 में 20 मैचों में 22 छक्के मारे थे. अब वैभव 41 छक्कों के साथ उन्मुक्त चंद को पछाड़कर अंडर -19 यूथ वनडे में भारत के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के अलावा भारत के लिए विहान मल्होत्रा ​​ने 70 और अभिज्ञान कुंडू ने 71 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए विल बायरोम ने 3 विकेट हासिल किए.

ये खबर भी पढ़ें : वैभव सूर्यवंशी ने 143 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड, बाबर आजम को पीछे छोड़ रचा नया कीर्तिमान

For All Latest Updates

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHIINDIA VS AUSTRALIA UNDER 19IND U 19 VS AUS U 19VAIBHAV SURYAVANSHI HITS MOST SIXESVAIBHAV SURYAVANSHI RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.