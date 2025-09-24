ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी कर रचा इतिहास, संजू और यशस्वी का तोड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ( AFP )

September 24, 2025

हैदराबाद : भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. उन्होंने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्मुक्त चंद, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. तो आइए हम आपको वैभव सूर्यवंशी के इस कारनामे के बारे में बताते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया में यूथ वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच में इस समय जारी है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 49.4 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए हैं. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 68 बॉल में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 102.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 70 रनों की आतिशी पारी खेली.