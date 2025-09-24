6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी कर रचा इतिहास, संजू और यशस्वी का तोड़ा रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi ने इतिहास रचते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. उन्होंने रिकॉर्ड बुक तहस-नहस कर दी है.
Published : September 24, 2025 at 2:07 PM IST
हैदराबाद : भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. उन्होंने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्मुक्त चंद, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. तो आइए हम आपको वैभव सूर्यवंशी के इस कारनामे के बारे में बताते हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया में यूथ वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच में इस समय जारी है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 49.4 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए हैं. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 68 बॉल में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 102.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 70 रनों की आतिशी पारी खेली.
14 YEAR OLD VAIBHAV SURYAVANSHI SMASHED 70 (68) IN THE YOUTH ODI IN AUSTRALIA. 🇮🇳 pic.twitter.com/FfqwMEbsF3— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 24, 2025
वैभव ने इन खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
इस पारी के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव भारत के लिए अंडर-19 यूथ वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने साल 2024 से लेकर अब तक 10 वनडे मैचों में 41 छक्के लगाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने उनमुक्त चंद, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को अंडर-19 वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है.
1st Youth ODI: 38(22) ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) September 24, 2025
2nd Youth ODI: 70(68) 💥#VaibhavSooryavanshi on a roll in Australia! 🔥
AUS U19 🆚 IND U19 ▶️ 2nd Youth ODI LIVE NOW 👉 https://t.co/r2WyBdziXL pic.twitter.com/sVayk3rGoF
भारत के लिए उन्मुक्त चंद ने 2011-12 में 21 वनडे में 38 छक्के मारे थे. यशस्वी जायसवाल ने 2018-20 में 27 मैच में 30 छक्के लगाए थे. संजू सैमसन ने 2012-14 में 20 मैचों में 22 छक्के मारे थे. अब वैभव 41 छक्कों के साथ उन्मुक्त चंद को पछाड़कर अंडर -19 यूथ वनडे में भारत के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के अलावा भारत के लिए विहान मल्होत्रा ने 70 और अभिज्ञान कुंडू ने 71 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए विल बायरोम ने 3 विकेट हासिल किए.